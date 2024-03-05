موعد أول أيام شهر رمضان هذا العام وكم ستكون عدد أيامه؟ الخدمة المدنية تحدد ساعات العمل خلال شهر رمضان وقف تدهور العملة ودفع منتظم للرواتب.. تفاصيل من لقاء المحرمي برئيس الحكومة بن مبارك اليمن توقع مع هيئة خليجية على اتفاقيتين.. وبن مبارك يؤكد على ضرورة الإستفادة منهما فصلهم عن العمل بعد دقائق من سيطرته على تويتر.. 4 من كبار الشركة يقاضون إيلون ماسك 5 خبراء من الأمم المتحدة يتوجهون الى اليمن لهذه المهمة.. وغوتيريش يتحدث عن عواقب اقتصادية وانسانية فوز جديد لـ ترامب وهذا ما سيحدث اليوم في ''الثلاثاء الكبير'' إصابة سفينة حاويات بصاروخ بالقرب من عدن.. وهذا ما حدث لها دراسة تكشف أسطورة شائعة عن فيتامين D أول مختبر جنائي من نوعه في المنطقة.. افتتاح مشاريع عملاقة في جامعة عدن
حددت وزارة الخدمة في الحكومة الشرعية، ساعات الدوام لموظفي الدولة خلال شهر رمضان.
وأصدر وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، اليوم، تعميماً إلى كافة وحدات الخدمة العامة بشأن تحديد ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك، للعام الهجري 1445، وذلك إستناداً للمادة 89 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991م .
وذكر التعميم، انه بعد موافقة مجلس الوزراء، تخفض ساعات الدوام خلال شهر رمضان إلى 5 ساعات بحيث يبدأ الدوام الرسمي الساعة العاشرة صباحاً وينتهي الساعة الثالثة عصرا .
ومنح التعميم الوحدات التي لا يتناسب التوقيت المحدد مع طبيعة عملها الصلاحية في أن تحدد التوقيت المناسب لبداية ونهاية الدوام لموظفيها بالتنسيق مع الوزارة على أن لا تقل ساعات الدوام عن خمس ساعات.
ووجه التعميم قطاع الرقابة وتقييم الأداء بديوان الوزارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من التزام الجهات بمواعيد المحددة في التعميم، ومدراء الموارد البشرية في وحدات السلطة المركزية بالعاصمة المؤقتة عدن إعداد تقارير الحضور والغياب يومياً خلال شهر رمضان وإرسالها للقطاع .
كما وجه التعميم مكاتب الخدمة المدنية في المحافظات بتنفيذ حملات تفتيش لمكاتب السلطة المحلية ووحدات السلطة المركزية الواقعة في نطاقها الجغرافي وإعداد تقارير عن نتائج النزول وإرسالها إلى قطاع الرقابة .