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الخدمة المدنية تحدد ساعات العمل خلال شهر رمضان

الثلاثاء 05 مارس - آذار 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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حددت وزارة الخدمة في الحكومة الشرعية، ساعات الدوام لموظفي الدولة خلال شهر رمضان.

وأصدر وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، اليوم، تعميماً إلى كافة وحدات الخدمة العامة بشأن تحديد ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك، للعام الهجري 1445، وذلك إستناداً للمادة 89 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991م .

وذكر التعميم، انه بعد موافقة مجلس الوزراء، تخفض ساعات الدوام خلال شهر رمضان إلى 5 ساعات بحيث يبدأ الدوام الرسمي الساعة العاشرة صباحاً وينتهي الساعة الثالثة عصرا .

ومنح التعميم الوحدات التي لا يتناسب التوقيت المحدد مع طبيعة عملها الصلاحية في أن تحدد التوقيت المناسب لبداية ونهاية الدوام لموظفيها بالتنسيق مع الوزارة على أن لا تقل ساعات الدوام عن خمس ساعات.

ووجه التعميم قطاع الرقابة وتقييم الأداء بديوان الوزارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من التزام الجهات بمواعيد المحددة في التعميم، ومدراء الموارد البشرية في وحدات السلطة المركزية بالعاصمة المؤقتة عدن إعداد تقارير الحضور والغياب يومياً خلال شهر رمضان وإرسالها للقطاع .

كما وجه التعميم مكاتب الخدمة المدنية في المحافظات بتنفيذ حملات تفتيش لمكاتب السلطة المحلية ووحدات السلطة المركزية الواقعة في نطاقها الجغرافي وإعداد تقارير عن نتائج النزول وإرسالها إلى قطاع الرقابة .

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