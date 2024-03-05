وقف تدهور العملة ودفع منتظم للرواتب.. تفاصيل من لقاء المحرمي برئيس الحكومة بن مبارك

الثلاثاء 05 مارس - آذار 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- عدن

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حث عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي، رئيس الحكومة على إيجاد آليات فاعلة لوقف التدهور المتسارع في قيمة العملة المحلية، وتنمية الإيرادات التي تضمن توفير السيولة النقدية اللازمة لصرف مرتبات موظفي الدولة بصورة منتظمة.

وشدد عضو مجلس الرئاسة، خلال لقاءه، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، الدكتور أحمد بن مبارك، على ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية في الحفاظ على موارد الدولة، والمال العام من العبث، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة لخدمة المواطنين.

واكد وقوف المجلس إلى جانب الحكومة وتمكينها من ممارسة كامل صلاحياتها بموجب الدستور والقانون، ومساندته لها لإحداث تغيير حقيقي وملموس في مؤسسات الدولة يُسهم في انتشال البلاد من وضعها الحالي.

بن مبارك اكد للمحرمي أن الحكومة ستبذل أقصى الجهود لتكون بحجم الثقة الممنوحة لها والمسؤولية الملقاة على عاتقها، وعند حسن ظن القيادة والشعب.

واستمع عضو مجلس القيادة المحرمي، من رئيس الوزراء إلى شرح مفصل حول نتائج زيارته لموسكو..منوهاً إلى الدور المهم الذي من الممكن أن تلعبه جمهورية روسيا الاتحادية للمساهمة في إحلال الأمن والسلام في اليمن والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد المحرّمي، بالإجراءات التي تتخذها الحكومة لإصلاح الخلل في مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى جهود الحكومة لتحسين الخدمات وفي مقدمتها خدمة الكهرباء مع قرب حلول شهر رمضان المبارك ودخول فصل الصيف.

واشار إلى إدراك مجلس القيادة الرئاسي لحجم التحديات التي تواجه الحكومة..معرباً عن ثقته بقدرتها على إدارة المرحلة ومجابهة تلك التحديات والعمل بروح الفريق الواحد.