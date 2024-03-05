اليمن توقع مع هيئة خليجية على اتفاقيتين.. وبن مبارك يؤكد على ضرورة الإستفادة منهما

الثلاثاء 05 مارس - آذار 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- عدن

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وقعت اليمن مع هيئة التقييس التابعة لمجلس التعاون الخليجي اتفاقيتين، حيث اطلع رئيس الحكومة احمد عوض بن مبارك، من رئيس هيئة التقييس الخليجية، على مضامين الاتفاقيتين التي تم التوقيع عليها مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والهادفة الى تعزيز كفاءة الطاقة في اليمن، والقدرات التقنية والمعرفية، إضافة الى دعم الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني.

واستقبل رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سعود الخصيبي والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء، بحضور وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول ومدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات حديد الماس، بحث جوانب الدعم المطلوبة لتعزيز قدرة اليمن في مجال المواصفات والمقاييس والاستفادة من عضويتها في الهيئة الخليجية لتقوية البنى التحتية بما فيها المختبرات والمتطلبات الفنية لحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة.

وأشار رئيس الوزراء وزير الخارجية، الى ان اليمن تعول كثيرا على عضويتها في عدد من مكاتب وهيئات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وحريصة على وضع استراتيجية واضحة لتكون جزء من هذه المنظومة بشكل فاعل.. مباركا توقيع اتفاقيتين بين الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون، واهمية الاستفادة منهما في تعزيز القدرات التقنية والمعرفية للهيئة اليمنية، وتعزيز كفاءة الطاقة ودعم الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني.

من جانبه أكد رئيس هيئة التقييس الخليجية، التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء .

واعرب عن سعادته بزيارة اليمن وتوقيع اتفاقيتين مع الهيئة اليمنية للمواصفات، في إطار الحرص على دعم الدول الأعضاء في تحقيق أهدافها التنموية.