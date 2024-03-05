فصلهم عن العمل بعد دقائق من سيطرته على تويتر.. 4 من كبار الشركة يقاضون إيلون ماسك

الثلاثاء 05 مارس - آذار 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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رفع أربعة من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في منصة "إكس"، بمن فيهم الرئيس التنفيذي السابق باراج أجراوال، الاثنين، دعوى قضائية على إيلون ماسك للحصول على مكافآت نهاية خدمة تتجاوز 128 مليون دولار.

وقال المسؤولون إن ماسك فصلهم من العمل بعد دقائق فقط من سيطرته على تويتر، وإنه اتهمهم كذباً بسوء السلوك، وأجبرهم على الخروج من الشركة بعد أن رفعوا دعوى قضائية ضده، لمحاولته التراجع عن عرضه لشرائها.

وبعد ذلك، رفض ماسك دفع تعويضات نهاية الخدمة للمديرين التنفيذيين، التي وُعدوا بها لسنوات قبل أن يستحوذ على تويتر، وفق الدعوى القضائية.

وقال المسؤولون التنفيذيون السابقون في الدعوى المؤلَّفة من 39 صفحة: "هذا هو أسلوب ماسك: الاحتفاظ بالأموال التي يدين بها للآخرين، وإجبارهم على مقاضاته".