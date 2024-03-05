فصلهم عن العمل بعد دقائق من سيطرته على تويتر.. 4 من كبار الشركة يقاضون إيلون ماسك 5 خبراء من الأمم المتحدة يتوجهون الى اليمن لهذه المهمة.. وغوتيريش يتحدث عن عواقب اقتصادية وانسانية فوز جديد لـ ترامب وهذا ما سيحدث اليوم في ''الثلاثاء الكبير'' إصابة سفينة حاويات بصاروخ بالقرب من عدن.. وهذا ما حدث لها دراسة تكشف أسطورة شائعة عن فيتامين D أول مختبر جنائي من نوعه في المنطقة.. افتتاح مشاريع عملاقة في جامعة عدن بدعم سعودي حرب غزة يشتعل من جديد ومعارك هي الأعنف وغارات عنيفة على مخيم النصيرات وجباليا.. وقصف مدفعي يستهدف خانيونس رجل يحطم اسطورة ماسك و يصبح مجدداً أغنى شخص في العالم.. تفاصيل عطل مفاجئ يضرب أكبر شبكة في دولة عربية ويعطل خدمات الاتصال والإنترنت جيش الاحتلال يعلن اعتراض طائرة مسيرة قادمة من دولة عربية
رفع أربعة من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في منصة "إكس"، بمن فيهم الرئيس التنفيذي السابق باراج أجراوال، الاثنين، دعوى قضائية على إيلون ماسك للحصول على مكافآت نهاية خدمة تتجاوز 128 مليون دولار.
وقال المسؤولون إن ماسك فصلهم من العمل بعد دقائق فقط من سيطرته على تويتر، وإنه اتهمهم كذباً بسوء السلوك، وأجبرهم على الخروج من الشركة بعد أن رفعوا دعوى قضائية ضده، لمحاولته التراجع عن عرضه لشرائها.
وبعد ذلك، رفض ماسك دفع تعويضات نهاية الخدمة للمديرين التنفيذيين، التي وُعدوا بها لسنوات قبل أن يستحوذ على تويتر، وفق الدعوى القضائية.
وقال المسؤولون التنفيذيون السابقون في الدعوى المؤلَّفة من 39 صفحة: "هذا هو أسلوب ماسك: الاحتفاظ بالأموال التي يدين بها للآخرين، وإجبارهم على مقاضاته".