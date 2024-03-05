فوز جديد لـ ترامب وهذا ما سيحدث اليوم في ''الثلاثاء الكبير''

الثلاثاء 05 مارس - آذار 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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فاز الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نورث داكوتا، وفقا لتقديرات مركز إديسون البحثي، وذلك قبل سلسلة من المواجهات المعروفة باسم "الثلاثاء الكبير".

وحقق ترامب فوزاً مريحاً في ولاية نورث داكوتا على نيكي هايلي، آخر منافسيه المتبقين على نيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة.

ومن المتوقع أن يهيمن ترامب على مواجهات، الثلاثاء، عندما يدلي الجمهوريون بأصواتهم في 15 ولاية وإحدى المناطق الأميركية، في أكبر يوم بالانتخابات التمهيدية.

ويتوجه سكان 15 ولاية أمريكية، اليوم، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات التمهيدية الرئاسية في يوم يعرف باسم (الثلاثاء الكبير).

والولايات التي ستصوت في "الثلاثاء الكبير" (5 مارس 2024)، هي: ألاباما وألاسكا وأركنساس وكاليفورنيا وكولورادو وماين وماساتشوستس ومينيسوتا ونورث كارولاينا وأوكلاهوما وتينيسي وتكساس ويوتاه وفيرمونت وفيرجينيا. وسيصوت أيضا إقليم واحد، هو ساموا الأميركية.

ويركز ترامب على المنافسة الانتخابية المحتملة مع الرئيس الديمقراطي الحالي، جو بايدن، في نوفمبر المقبل.