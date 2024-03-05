فوز جديد لـ ترامب وهذا ما سيحدث اليوم في ''الثلاثاء الكبير'' إصابة سفينة حاويات بصاروخ بالقرب من عدن.. وهذا ما حدث لها دراسة تكشف أسطورة شائعة عن فيتامين D أول مختبر جنائي من نوعه في المنطقة.. افتتاح مشاريع عملاقة في جامعة عدن بدعم سعودي حرب غزة يشتعل من جديد ومعارك هي الأعنف وغارات عنيفة على مخيم النصيرات وجباليا.. وقصف مدفعي يستهدف خانيونس رجل يحطم اسطورة ماسك و يصبح مجدداً أغنى شخص في العالم.. تفاصيل عطل مفاجئ يضرب أكبر شبكة في دولة عربية ويعطل خدمات الاتصال والإنترنت جيش الاحتلال يعلن اعتراض طائرة مسيرة قادمة من دولة عربية إنتر يقترب من اللقب بفوز تاسع على التوالي الكويت تعلن سحب الجنسية من 11 شخصا بينهم المتهم في قضية تسريبات القذافي
أكدت مجموعة إم.إس.سي لشحن الحاويات أن السفينة التابعة لها "سكاي 2" أصيبت بصاروخ أمس بالقرب من عدن.
وأوضحت في بيان اليوم الثلاثاء أن السفينة واصلت الإبحار إلى جيبوتي لإجراء مزيد من التقييم.
كما أضافت المجموعة التي تتخذ من سويسرا مقرا "أن الصاروخ تسبب في اندلاع حريق صغير تم إخماده دون إصابة أي من أفراد الطاقم."
وكانت القيادة الأميركية المركزية اعلنت تعرض سفينة لصاروخ حوثي أطلق من اليمن نحو البحر الأحمر.
وقالت: ''قصفت جماعة الحوثيين بصاروخين سفينة حاويات مملوكة لجهة سويسرية بخليج عدن''.
واعلنت استهداف صاروخين كروز مضادين للسفن شكلا تهديدا وشيكا في البحر الأحمر.