إصابة سفينة حاويات بصاروخ بالقرب من عدن.. وهذا ما حدث لها

الثلاثاء 05 مارس - آذار 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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أكدت مجموعة إم.إس.سي لشحن الحاويات أن السفينة التابعة لها "سكاي 2" أصيبت بصاروخ أمس بالقرب من عدن.

وأوضحت في بيان اليوم الثلاثاء أن السفينة واصلت الإبحار إلى جيبوتي لإجراء مزيد من التقييم.

كما أضافت المجموعة التي تتخذ من سويسرا مقرا "أن الصاروخ تسبب في اندلاع حريق صغير تم إخماده دون إصابة أي من أفراد الطاقم."

وكانت القيادة الأميركية المركزية اعلنت تعرض سفينة لصاروخ حوثي أطلق من اليمن نحو البحر الأحمر.

وقالت: ''قصفت جماعة الحوثيين بصاروخين سفينة حاويات مملوكة لجهة سويسرية بخليج عدن''.

واعلنت استهداف صاروخين كروز مضادين للسفن شكلا تهديدا وشيكا في البحر الأحمر.