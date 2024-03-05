جيش الاحتلال يعلن اعتراض طائرة مسيرة قادمة من دولة عربية

الثلاثاء 05 مارس - آذار 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، اعتراض "هدف جوي" تسلل من الجانب السوري إلى الجولان المحتل.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن "سلاح الجو اعترض مسيرة عبرت من سوريا إلى المناطق الشمالية"، مؤكدة أن الطائرات الإسرائيلية تعاملت على الفور مع المسيرة التي اخترقت الأجواء قادمة من سوريا.

وقبل أيام، أعلنت وسائل إعلام إيرانية اغتيال المستشار في الحرس الثوري رضا زراعي، بغارة إسرائيلية على مدينة بانياس الساحلية في سوريا.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان فجر الجمعة، بأن قصفا جويا يُرجح أنه إسرائيلي استهدف مبنى في مدينة بانياس السورية.

وأشار المرصد إلى أن ثلاثة انفجارات قوية نتجت عن الهجوم، الذي أحدث دمارا واسعا في "فيلا بمنطقة بطرايا في أطراف بانياس الجنوبية على الساحل السوري