إنتر يقترب من اللقب بفوز تاسع على التوالي

الثلاثاء 05 مارس - آذار 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قطع إنتر ميلان خطوة جديدة نحو التتويج بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على ضيفه جنوى 2 -1 يوم الاثنين في المرحلة السابعة والعشرين.

وحسم إنتر ميلان فوزه في الشوط الأول حيث تقدم لاعب الوسط الألباني كريستيان أصلاني بهدف في الدقيقة 30 ثم أضاف المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 38، وفي الشوط الثاني رد المكسيكي يوهان فاسكيز بالهدف الوحيد لجنوه في الدقيقة 54.

ورفع إنتر ميلان رصيده في الصدارة إلى 72 نقطة بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه يوفنتوس، والذي خسر الأحد أمام مضيفه نابولي 1 -2، وتوقف رصيد جنوى عند 33 نقطة في المركز الثاني عشر.

وسجل إنتر ميلان فوزه العاشر على التوالي في 2024 على مستوى كافة المسابقات من بينها تسعة انتصارات متتالية في الدوري المحلي وانتصار وحيد في دوري أبطال أوروبا