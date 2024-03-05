الدوري الإنجليزي.. أرسنال يكتسح شيفيلد بسداسية ويشعل صراع الصدارة

الثلاثاء 05 مارس - آذار 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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واصل أرسنال تسجيل الانتصارات الكبيرة وضم مضيفه شيفيلد يونايتد إلى قائمة ضحاياه بعدما سحقه 6-0 بوم الاثنين في ختام المرحلة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل النرويجي مارتن أوديغارد في الدقيقة الخامسة، جايدن بوغل بالخطأ في مرمى فريقه (13)، البرازيلي غابريال مارتينيلي (15)، الألماني كاي هافيرتس (25)، ديكلان رايس (39) وبن وايت (58) أهداف أرسنال الستة.

وهذا الفوز هو الخامس بأربعة أهداف أو أكثر لأرسنال في مبارياته السبع الأخيرة في الدوري، بعدما فاز على كل من نيوكاسل يونايتد (4-1)، بيرنلي (5-0)، وست هام (6-0) وكريستال بالاس (5-0).

وبات "الغانرز" أول فريق في الدوري الممتاز يفوز بخمسة أهداف أو أكثر خارج الديار في ثلاث مباريات متتالية، فيما بات شيفيلد أول فريق بدوره يخسر بخمسة أهداف أو أكثر خلال ثلاث مباريات متتالية على أرضه.

وبات أرسنال يمتلك أفضل خط هجوم في الدوري بـ68 هدفا متفوقا على ليفربول (64) ومانشستر سيتي (62).

وعزز أرسنال موقعه في المركز الثالث في الدوري بـ61 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف واثنتين عن ليفربول المتصدر، قبل موقعة الأخيرين في قمة المرحلة المقبلة، في حين يلعب أرسنال مع برنتفورد الـ15.