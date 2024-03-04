نخبة القسام ترعب الاحتلال بمشاهد جديدة للمعارك التي تخوضها بغزة - يرصدون الدبابات وينسفونها بقذائف الياسين

الإثنين 04 مارس - آذار 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس” الفلسطينية، الاثنين، مشاهد جديدة للمعارك التي تخوضها ضد جيش العدو الصهيوني في جنوب مدينة غزة.

وتُظهر المشاهد، نخبة من عناصر القسام، يرصدون دبابات إسرائيلية وينسفونها بقذائف الياسين، حيث تحولت لشعلة من اللهب، على تخوم حي تل الهوا جنوب مدينة غزة.

وتظهر المشاهد أيضاً دك تحشدات جيش العدو الصهيوني بقذائف الهاون جنوب حي تل الهوا.