عاجل.. ضربات جوية(أمريكية_ بريطانية) تستهدف اهدافا عسكرية حوثية

الإثنين 04 مارس - آذار 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

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افادت مصادر محلية في محافظة صعدة مساء اليوم الاثنين بان سلاح الجو الامريكي البريطاني نفذ عدة ضربات على مواقع حوثية بمحافظة صعدة.



واوضحت المصادر لمأرب برس بان الضربات استهدفت مواقع عسكرية تابعة للجماعة الحوثية في منطقة يسنم بمديرية باقم التابعة اداريا محافظة صعدة.



وتعتبر محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحركة الحوثية الارهابية وفيها يتواجد زعيم الجماعة المدعو عبد الملك الحوثي.