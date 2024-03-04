المليشيات تعلن مصرع ثلاثة من مقاتليها ينتحلون رتبا عسكرية خبر غير سار من برنامج الاغذية العالمي لـ ملايين الأطفال في اليمن بعد اسابيع من تحذير الشرعية.. اضطرابات كبيرة تضرب شبكات الاتصالات في الشرق الأوسط - ماذا حدث لـ كابلات الانترنت في البحر الأحمر ؟ جريمة بشعة تهز محافظة إب.. قتل زوجته وهذا ما فعله الإبن بوالده لحظة احتضار والدته - تفاصيل صادمة هدنة غزة... أين وصلت محادثات القاهرة ؟ الاعلان عن حادثة استهدفت كابلات الاتصالات البحرية في البحر الأحمر - الاتصالات العالمية في خطر العميد طارق صالح يوجه طلبا رسميا للحكومة البريطانية بخصوص الاسلحة الايرانية ويكشف مخطط طهران في البحر الأحمر وزير الدفاع يوجه رسائل ساخنة للمستشار العسكري للمبعوث الاممي .. ويحمل المجتمع الدولي مسؤلية ما يحدث في البحر الأحمر ليبيا تسلم وزير الأوقاف دعوة للمشاركة في جائزة ليبيا الدولية لحفظ القرآن الكريم البحرية البريطانية :هجوم يستهدف سفينة شحن «تابعة لإسرائيل» قبالة سواحل اليمن
اعلن برنامج الأغذية العالمي ايقاف برنامج الوقاية من سوء التغذية الحاد للاطفال في اليمن.
واوضح البرنامج بان قرار الايقاف الذي بدأ في يناير الماضي جاء بسبب نقص التمويل، الذي وصل، الى ما نسبته خمسة في المائة فقط من إجمالي المتطلبات البالغة مليار ومائتان وسبعون مليون دولار للأشهر القادمة.. مشيرًا إلى ان ايقافه لتمويل برنامج الوقاية من سوء التغذية يقود اكثر من 3 ملايين طفل وامرأة في اليمن لخطر سوء التغذية.