خبر غير سار من برنامج الاغذية العالمي لـ ملايين الأطفال في اليمن

الإثنين 04 مارس - آذار 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص

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اعلن برنامج الأغذية العالمي ايقاف برنامج الوقاية من سوء التغذية الحاد للاطفال في اليمن.



واوضح البرنامج بان قرار الايقاف الذي بدأ في يناير الماضي جاء بسبب نقص التمويل، الذي وصل، الى ما نسبته خمسة في المائة فقط من إجمالي المتطلبات البالغة مليار ومائتان وسبعون مليون دولار للأشهر القادمة.. مشيرًا إلى ان ايقافه لتمويل برنامج الوقاية من سوء التغذية يقود اكثر من 3 ملايين طفل وامرأة في اليمن لخطر سوء التغذية.