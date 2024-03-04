بعد اسابيع من تحذير الشرعية.. اضطرابات كبيرة تضرب شبكات الاتصالات في الشرق الأوسط - ماذا حدث لـ كابلات الانترنت في البحر الأحمر جريمة بشعة تهز محافظة إب.. قتل زوجته وهذا ما فعله الإبن بوالده لحظة احتضار والدته - تفاصيل صادمة هدنة غزة... أين وصلت محادثات القاهرة ؟ الاعلان عن حادثة استهدفت كابلات الاتصالات البحرية في البحر الأحمر - الاتصالات العالمية في خطر العميد طارق صالح يوجه طلبا رسميا للحكومة البريطانية بخصوص الاسلحة الايرانية ويكشف مخطط طهران في البحر الأحمر وزير الدفاع يوجه رسائل ساخنة للمستشار العسكري للمبعوث الاممي .. ويحمل المجتمع الدولي مسؤلية ما يحدث في البحر الأحمر ليبيا تسلم وزير الأوقاف دعوة للمشاركة في جائزة ليبيا الدولية لحفظ القرآن الكريم البحرية البريطانية :هجوم يستهدف سفينة شحن «تابعة لإسرائيل» قبالة سواحل اليمن مذيعة يمنية شهيرة تفوز بجائزة المهرجان الدولي للمرأة الاعلامية المبعوث الأممي لليمن يكشف عن تشكيل لجنة اقتصادية لتسوية ازمة رواتب الموظفين المنقطعة ويؤكد رسائل للشرعية والحوثيين
اقدم مواطن في محافظة إب على ارتكاب جريمة شنيعة بحق زوجته.
وذكرت مصادر محلية لمأرب برس بأن مواطناً من ابناء قرية عوبل بعزلة بني يوسف بمديرية القفر التابعة اداريا لمحافظة إب اقدم على قتل زوجته عقب نشوب خلاف أسري بينهما تطور الى قيام الزوج بارتكاب جريمته.
واوضحت المصادر بان الجريمة البشعة نتج عنها ارتكاب جريمة اخرى وهي اقدام نجل قاتل زوجته على قتل والده.