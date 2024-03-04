جريمة بشعة تهز محافظة إب.. قتل زوجته وهذا ما فعله الإبن بوالده لحظة احتضار والدته - تفاصيل صادمة

الإثنين 04 مارس - آذار 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

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اقدم مواطن في محافظة إب على ارتكاب جريمة شنيعة بحق زوجته.



وذكرت مصادر محلية لمأرب برس بأن مواطناً من ابناء قرية عوبل بعزلة بني يوسف بمديرية القفر التابعة اداريا لمحافظة إب اقدم على قتل زوجته عقب نشوب خلاف أسري بينهما تطور الى قيام الزوج بارتكاب جريمته.



واوضحت المصادر بان الجريمة البشعة نتج عنها ارتكاب جريمة اخرى وهي اقدام نجل قاتل زوجته على قتل والده.