الاعلان عن حادثة استهدفت كابلات الاتصالات البحرية في البحر الأحمر - الاتصالات العالمية في خطر

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قالت شركة الاتصالات العالمية HGC اليوم الاثنين بانها تلقت مؤخراً بلاغاً بحادثة تلف اصابت اربعة كابلات في البحر الأحمر.
واوضحت الشركة في بيان وصل مأرب برس نسخة منه بان أربعة كابلات (Seacom، TGN، AAE-1، EIG) من أصل أكثر من 15 كابلاً للاتصالات البحرية في البحر الأحمر تعرضت للتلف.
واشارت الشركة في البيان بان التلف الذي طال، الكابلات تسبب بتأثير نحو 25% من خدمات الاتصالات في المنطقة.
وأضافت الشركة في بيانها: "لقد قمنا بتصميم خطة تنوع شاملة لإعادة توجيه حركة المرور المتأثرة، مما يضمن عدم مرور اتصالات عملائنا عبر الكابلات التالفة خلال هذه الفترة. أولويتنا هي الحفاظ على الاتصال السلس وتقليل أي انقطاعات محتملة".
وكانت وسائل إعلام امريكية قد تحدثت في وقت سابق من هذا الاسبوع بإن هجمات الحوثي بالبحر الأحمر فاقمت المخاطر التي تواجه اتصالات الإنترنت الدولية الحيوية.