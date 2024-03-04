ليبيا تسلم وزير الأوقاف دعوة للمشاركة في جائزة ليبيا الدولية لحفظ القرآن الكريم

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استقبل معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، صباح اليوم، بمقر ديوان وزارة الأوقاف والإرشاد في العاصمة المؤقتة عدن، سعادة السفير الليبي لدى اليمن إدريس أحمد أبو بكر.
وسلم سعادة السفير أبو بكر معالي الوزير دعوة من نظيره الليبي معالي الشيخ أحمد العباني لمشاركة اليمن في فعاليات جائزة ليبيا الدولية لحفظ القرآن الكريم بنسختها الثانية عشرة لهذا العام 1445ه.
وفي اللقاء رحب معالي الوزير بالدعوة محملًا سعادة السفير نقل تحياته إلى نظيره رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، مشيدا بالعلاقات التاريخية المتينة والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع الشعبين والبلدين الشقيقين القائمة على المصالح المتبادلة والتعاون المشترك، لاسيما في مجال تبادل الخبرات بين الأوقاف والإرشاد اليمنية وهيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية الليبية، مثمناً موقف دولة ليبيا الداعم لليمن وقيادته الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي.
من جانبه، أثنى سعادة السفير أبو بكر على الحضور اليمني المشرف في المسابقات القرآنية الخارجية، ناقلًا لمعالي الوزير تحيات رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة ليبيا معالي الشيخ محمد أحميدة العباني، مجددًا موقف بلاده الداعم لليمن وقيادته الشرعية.