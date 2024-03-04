البحرية البريطانية :هجوم يستهدف سفينة شحن «تابعة لإسرائيل» قبالة سواحل اليمن

الإثنين 04 مارس - آذار 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أفادت وكالة «أمبري» البريطانية للأمن البحري اليوم (الاثنين)، بأن هجوماً استهدف سفينة شحن ترفع علم ليبيريا قبالة السواحل اليمنية، مشيرة إلى أنها كانت مدرجة على أنها «تابعة لإسرائيل».

وبحسب وكالة «الصحافة الفرنسية»، أوضحت «أمبري» أن الاستهداف وقع «على بعد نحو 91 ميلاً بحرياً إلى جنوب شرقي عدن باليمن»، مضيفة أنه «بحسب ما ورد، أصيبت السفينة وأرسلت إشارة استغاثة».