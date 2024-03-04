ليبيا تسلم وزير الأوقاف دعوة للمشاركة في جائزة ليبيا الدولية لحفظ القرآن الكريم البحرية البريطانية :هجوم يستهدف سفينة شحن «تابعة لإسرائيل» قبالة سواحل اليمن مذيعة يمنية شهيرة تفوز بجائزة المهرجان الدولي للمرأة الاعلامية المبعوث الأممي لليمن يكشف عن تشكيل لجنة اقتصادية لتسوية ازمة رواتب الموظفين المنقطعة ويؤكد رسائل للشرعية والحوثيين تحسن طفيف في قيمة العملة اليمنية ''أسعار الصرف الآن'' تشكيل لجنتين لتسهيل نقل حجاج اليمن وتوجيهات بترتيب جدول رحلات اليمنية الرئيس العليمي يشكر الإمارات على مشاريعها الإنمائية في اليمن منها مشروع يدخل حيز التنفيذ هذا الشهر 13 مجـ زرة جديدة في غزة ترفع عدد ضحايا العدوان الى أكثر من 30 ألف شهيد ماذا حدث في فرع الهيئة العامة للأدوية بتعز؟ المحافظ يصدر توجيهات ويدعو لاجتماع طارئ "صور'' استخبارات دولة عربية تكشف عن اطماع إيران في البحر الأحمر والطلب التي تم رفضه
أفادت وكالة «أمبري» البريطانية للأمن البحري اليوم (الاثنين)، بأن هجوماً استهدف سفينة شحن ترفع علم ليبيريا قبالة السواحل اليمنية، مشيرة إلى أنها كانت مدرجة على أنها «تابعة لإسرائيل».
وبحسب وكالة «الصحافة الفرنسية»، أوضحت «أمبري» أن الاستهداف وقع «على بعد نحو 91 ميلاً بحرياً إلى جنوب شرقي عدن باليمن»، مضيفة أنه «بحسب ما ورد، أصيبت السفينة وأرسلت إشارة استغاثة».