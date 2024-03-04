مذيعة يمنية شهيرة تفوز بجائزة المهرجان الدولي للمرأة الاعلامية

الإثنين 04 مارس - آذار 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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فازت المذيعة بقناة اليمن الفضائية سونيا مريسي، بجائزة اطوار بهجت للعام 2024 ضمن ١٤ شخصية إعلامية وصحفية وذلك في المهرجان الدولي للمرأة الاعلامية المنعقد في العاصمة العراقية بغداد.

وفي الحفل الذي حضره سفير اليمن لدى العراق الخضر مرمش، وعدد من الهيئات الدبلوماسية العربية والمنظمات الدولية والإعلاميين والصحفيين العراقيين، تم منح جائزة اطوار بهجت لـ١٤ شخصية إعلامية وصحفية من الدول العربية الذين خاضوا غمار المعترك الصحفي بمجالاته المقروءة والمرئية والمسموعة خصوصاً في فترة النزاعات.

وأقيم على هامش المهرجان، جلسات حواريه مكثفه والتي ركزت على واقع الإعلامية العربية، والعوائق التي تواجهها خصوصاً في مناطق النزاع.

كما تخلل الحفل فقرات فنية متنوعه من صميم التراث الفني العراقي.

جدير بالذكر أن جائزة أطوار بهجت تأتي تخليداً لذكرى الإعلامية العراقية الشهيدة أطوار بهجت التي اختطفت واغتيلت مع طاقم العمل أثناء تأدية واجبها الإعلامي في سامراء في العام 2006م.