المبعوث الأممي لليمن يكشف عن تشكيل لجنة اقتصادية لتسوية ازمة رواتب الموظفين المنقطعة ويؤكد رسائل للشرعية والحوثيين

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أكد المبعوث الأممي إلى اليمن "هانس غروندبرغ" إنه يسعى لتجديد الهدنة واستئناف العملية السياسية، وحث الأطراف اليمنية على الالتزام بخارطة الطريق الأممية.
وأشار المبعوث الأممي في مقابلة مع قناة "العربية " – تابعها مأرب برس – الى أنه يتابع بقلق تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر، ويعمل على إرسال خبراء لدراسة الأثر البيئي لغرق السفينة البريطانية " روبيمار".
وكشف " غروندبرغ إنه يعمل على تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة لمعالجة المشكلات الناجمة عن الحرب ومن ضمنها صرف رواتب الموظفين وينسق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتأمين وصول المساعدات الإنسانية، معتبرا أن الوضع الراهن في الشرق الأوسط يشكل عقبة أمام حل الأزمة اليمنية، ويدعو إلى تخفيف التوترات.
وأشاد المبعوث الأممي بالدور السعودي ودور دول الجوار في دعم السلام في اليمن، وقال إنه زار طهران مراراً وطالبها بدعم الجهود الأممية، مؤكدا أن الأزمة اليمنية ليست هامشية بالمنطقة، وأن الاستقرار بالمنطقة سينعكس إيجابياً على الأزمة اليمنية.
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