تحسن طفيف في قيمة العملة اليمنية ''أسعار الصرف الآن''

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساءاليوم الاثنين بتاريخ 04/03/2024
الاسعار في صنعاء
شراء الدولار 530
بيع الدولار 535
شراء السعودي 139.80
بيع السعودي 140.20
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1639
بيع الدولار 1645
شراء السعودي 432
بيع السعودي 435