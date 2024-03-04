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تحسن طفيف في قيمة العملة اليمنية ''أسعار الصرف الآن''

الإثنين 04 مارس - آذار 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساءاليوم الاثنين بتاريخ 04/03/2024

الاسعار في صنعاء 

شراء الدولار               530

بيع الدولار                  535

شراء السعودي           139.80

بيع السعودي               140.20

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار               1639

بيع الدولار                  1645

شراء السعودي             432

بيع السعودي              435

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