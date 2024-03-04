تشكيل لجنتين لتسهيل نقل حجاج اليمن وتوجيهات بترتيب جدول رحلات اليمنية

الإثنين 04 مارس - آذار 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- عدن

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وجه وزير النقل اليمني، بترتيب جدول رحلات طيران اليمنية لموسم الحج بصورة عاجلة، ورفعها لوزارة الأوقاف حتى يتسنى للحجاج ربطها بحجوازت السكن في مكة.

واكد الوزير الدكتور عبدالسلام حُميد، على أهمية خدمة حجاج بيت الله الحرام.

وناقش وزير النقل اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن،مع وزير الأوقاف والإرشاد محمد شبيبة،جملة من المواضيع ذات الصلة بترتيبات موسم الحج والعمرة هذا العام، وأبرز الصعوبات التي تواجه نقل الحجاج إلى بيت الحرام.

وتطرق اللقاء، بحضور وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون الإدارية والمالية الدكتور الخضر القفيش، والوكيل المساعد لقطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف منير دبوان، ورئيس مجلس إدارة طيران اليمنية الكابتن ناصر محمود، سبل نقل الحجاج بكل يسر وبالمواعيد المحددة للرحلات الجوية والحجوزات من قبل مكاتب الشركة ووكالات السفر.

وخرج اللقاء، بتشكيل لجنتين مصغرة من المختصين في طيران اليمنية وهيئة تنظيم شؤون النقل البري خاصة بالحج لهذا الموسم لتنسيق المشترك مع وزارة الأوقاف ومتابعة الحجوزات وتسهيل نقل الحجاج .