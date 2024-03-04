تشكيل لجنتين لتسهيل نقل حجاج اليمن وتوجيهات بترتيب جدول رحلات اليمنية الرئيس العليمي يشكر الإمارات على مشاريعها الإنمائية في اليمن منها مشروع يدخل حيز التنفيذ هذا الشهر 13 مجـ زرة جديدة في غزة ترفع عدد ضحايا العدوان الى أكثر من 30 ألف شهيد ماذا حدث في فرع الهيئة العامة للأدوية بتعز؟ المحافظ يصدر توجيهات ويدعو لاجتماع طارئ "صور'' استخبارات دولة عربية تكشف عن اطماع إيران في البحر الأحمر والطلب التي تم رفضه سر التشابه العجيب بين لهجات أهل اليمن وبلاد المغرب العربي الاثنين أم الثلاثاء؟.. موعد غرة شهر رمضان أبرزها روائح الفم والعرق والقدمين.. نصائح للتغلب على مشاكل صحية مسكوت عنها فرار جماعي من السجن المركزي بعد هجوم بالمسيّرات طوفان الأقصى أوقفت اتفاق تطبيع في أكتوبر مع أكبر دولة مسلمة.. ليست السعودية
وجه وزير النقل اليمني، بترتيب جدول رحلات طيران اليمنية لموسم الحج بصورة عاجلة، ورفعها لوزارة الأوقاف حتى يتسنى للحجاج ربطها بحجوازت السكن في مكة.
واكد الوزير الدكتور عبدالسلام حُميد، على أهمية خدمة حجاج بيت الله الحرام.
وناقش وزير النقل اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن،مع وزير الأوقاف والإرشاد محمد شبيبة،جملة من المواضيع ذات الصلة بترتيبات موسم الحج والعمرة هذا العام، وأبرز الصعوبات التي تواجه نقل الحجاج إلى بيت الحرام.
وتطرق اللقاء، بحضور وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون الإدارية والمالية الدكتور الخضر القفيش، والوكيل المساعد لقطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف منير دبوان، ورئيس مجلس إدارة طيران اليمنية الكابتن ناصر محمود، سبل نقل الحجاج بكل يسر وبالمواعيد المحددة للرحلات الجوية والحجوزات من قبل مكاتب الشركة ووكالات السفر.
وخرج اللقاء، بتشكيل لجنتين مصغرة من المختصين في طيران اليمنية وهيئة تنظيم شؤون النقل البري خاصة بالحج لهذا الموسم لتنسيق المشترك مع وزارة الأوقاف ومتابعة الحجوزات وتسهيل نقل الحجاج .