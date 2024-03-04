الرئيس العليمي يشكر الإمارات على مشاريعها الإنمائية في اليمن منها مشروع يدخل حيز التنفيذ هذا الشهر

الإثنين 04 مارس - آذار 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 264

شكرت الرئاسة اليمنية، دولة الإمارات على ''مشاريعها الانمائية في مجال الطاقة المتجددة التي تدخل حيز الخدمة هذا الشهر، فضلا عن شحنات الوقود الاماراتية لتشغيل محطات الكهرباء في مدينة عدن والمحافظات المحررة'' وفق وكالة سبأ.

واستقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاثنين، سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى اليمن محمد حمد الزعابي.

واشاد الرئيس بالتدخلات الانسانية لدولة الامارات العربية المتحدة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

وتطرق اللقاء الى العلاقات الثنائية بين البلدين، والشعبين الشقيقين، والافاق الواعدة لتعزيزها في مختلف المجالات.

كما تطرق اللقاء الى مستجدات الوضع اليمني والجهود المشتركة لتنسيق المواقف ازاء التحديات الراهنة على كافة المستويات.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبدور دولة الامارات العربية المتحدة ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، من اجل استعادة مؤسسات الدولة اليمنية، والامن، والسلام، والتنمية.