13 مجـ زرة جديدة في غزة ترفع عدد ضحايا العدوان الى أكثر من 30 ألف شهيد

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ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي، المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 30 ألفا و534 شهيدا، و71 ألفا و920 مصابا، بعد ارتكاب جيش الاحتلال 13 مجزرة، خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 124 شهيدا و210 مصابين.
وذكرت وزارة الصحة بغزة، في بيان، اليوم الاثنين، أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث منع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني لإنقاذهم أو انتشال جثثهم.