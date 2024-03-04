ماذا حدث في فرع الهيئة العامة للأدوية بتعز؟ المحافظ يصدر توجيهات ويدعو لاجتماع طارئ "صور'' استخبارات دولة عربية تكشف عن اطماع إيران في البحر الأحمر والطلب التي تم رفضه سر التشابه العجيب بين لهجات أهل اليمن وبلاد المغرب العربي الاثنين أم الثلاثاء؟.. موعد غرة شهر رمضان أبرزها روائح الفم والعرق والقدمين.. نصائح للتغلب على مشاكل صحية مسكوت عنها فرار جماعي من السجن المركزي بعد هجوم بالمسيّرات طوفان الأقصى أوقفت اتفاق تطبيع في أكتوبر مع أكبر دولة مسلمة.. ليست السعودية موجة استقالات تعصف بوحدة المعلومات في الجيش الإسرائيلي جورجينا تنشر بطاقة دعوة مع التاريخ والعنوان.. هل هو إعلان رسمي لحفل زواجها مع رونالدو؟ هل يسعى الحوثي لكسب اعتراف دولي بوجوده عبر استخدام سلاح استهداف السفن؟ تقرير
اقتحمت مجموعة مسلحة بينهم أفراد يرتدون الزي العسكري، أمس، مقر الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في تعز، وقامت بتهديد رئيس الهيئة وجميع الموظفين بالقنابل والأسلحة.
كما قامت بأخذ كمية من الأدوية المنتهية الصلاحية التي ضبطتها الهيئة في الأسبوع الماضي بمساعدة الأمن في نقطة المسراخ، بالإضافة إلى كمية من الأدوية المهربة التي كان من المقرر إتلافها اليوم بحضور مندوبي الجهات المختصة ومدير قسم الجديري.
وطالبت "رايتس رادار" السلطة المحلية بمحافظة تعز بسرعة القبض على مسلحين اقتحموا مقر الهيئة العليا للأدوية واستولوا على كمية من الأدوية المهربة والمشتبه بعدم صلاحيتها.
هذا وأصدر محافظ محافظ تعز توجيهات بملاحقة والقبض على عصابة مسلحة اقتحمت فرع الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في المحافظة، ونهبت كميات من الأدوية المنتهية الصلاحية والمهربة.
وقالت الدكتورة ايلان وكيل المحافظة للشئون الصحية، إن المحافظ شمسان وجه بسرعة ضبط العصابة واستعادة الأدوية التي تم أخذها، والتحقيق مع أفرادها وإحالتهم إلى جهة الاختصاص، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
وأضافت وكيل المحافظة للشئون الصحية، أن المحافظ شمسان دعا إلى انعقاد اجتماع طارئ للجنة الأمنية لمناقشة تداعيات هذه الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار في المحافظة.