الإثنين 04 مارس - آذار 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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اقتحمت مجموعة مسلحة بينهم أفراد يرتدون الزي العسكري، أمس، مقر الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في تعز، وقامت بتهديد رئيس الهيئة وجميع الموظفين بالقنابل والأسلحة.

كما قامت بأخذ كمية من الأدوية المنتهية الصلاحية التي ضبطتها الهيئة في الأسبوع الماضي بمساعدة الأمن في نقطة المسراخ، بالإضافة إلى كمية من الأدوية المهربة التي كان من المقرر إتلافها اليوم بحضور مندوبي الجهات المختصة ومدير قسم الجديري.

وطالبت "رايتس رادار" السلطة المحلية بمحافظة تعز بسرعة القبض على مسلحين اقتحموا مقر الهيئة العليا للأدوية واستولوا على كمية من الأدوية المهربة والمشتبه بعدم صلاحيتها.

هذا وأصدر محافظ محافظ تعز توجيهات بملاحقة والقبض على عصابة مسلحة اقتحمت فرع الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في المحافظة، ونهبت كميات من الأدوية المنتهية الصلاحية والمهربة.

وقالت الدكتورة ايلان وكيل المحافظة للشئون الصحية، إن المحافظ شمسان وجه بسرعة ضبط العصابة واستعادة الأدوية التي تم أخذها، والتحقيق مع أفرادها وإحالتهم إلى جهة الاختصاص، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وأضافت وكيل المحافظة للشئون الصحية، أن المحافظ شمسان دعا إلى انعقاد اجتماع طارئ للجنة الأمنية لمناقشة تداعيات هذه الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار في المحافظة.