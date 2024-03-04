جورجينا تنشر بطاقة دعوة مع التاريخ والعنوان.. هل هو إعلان رسمي لحفل زواجها مع رونالدو؟

الإثنين 04 مارس - آذار 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أثارت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي لكرة القدم، حالة جدل واسعة في الساعات الأخيرة بنشرها بطاقة دعوة.

وظهرت جورجينا رودريغيز يوم الجمعة الماضي، في أسبوع الموضة بالعاصمة الفرنسية باريس، بإطلالة مفاجئة وهي ترتدي فستانا طويلا باللون الأحمر مستوحى من قميص النجم رونالدو رقم (7) في صفوف فريقه السابق مانشستر يونايتد، ويحمل اسم "صاروخ ماديرا" وتوقيعه.

وبعد 48 ساعة من تلك الإطلالة المثيرة، فاجأت جورجينا اليوم الأحد، متابعيها على موقع "إنستغرام"، بنشرها صورة عبر خاصية "استوري" على حسابها، لما بدا أنه دعوة لحفل زفاف، بحسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ووضعت عارضة الأزياء الإسبانية صورة قلب على بطاقة دعوة وتحتها اسمها بالكامل مع كتابة تاريخ يوم الثلاثاء 5 مارس 2024.

فضلا عن ذلك، كتبت جورجينا موعد الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، على أن يكون المكان في العاصمة السعودية الرياض.

ولم توضح جورجينا تفاصيل أخرى، لكن بعض المتابعين رجحوا أن يتم خلال هذا الحفل الإعلان رسميا عن زواجهما في انتظار صدور أي بيانات أخرى سواء من الدون أو شريكته.

يذكر أن علاقة جورجينا مع كريستيانو رونالدو بدأت عام 2016 وأسفرت عن إنجاب طفلتين، علما بأن الدون لديه ثلاثة أطفال آخرين.