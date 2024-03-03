المبعوث الأممي الى اليمن يتحدث عن تطورات في الشرق الأوسط تعقد حل الأزمة اليمنية وأنه يتابع بقلق شديد

الأحد 03 مارس - آذار 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

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علق المبعوث الأممي الى اليمن هانس غروندبرغ، على حادثة غرق السفينة البريطانية"روبيمار"نتيجة استهدفها من قبل الحوثيين في البحر الأحمر.



واوضح المبعوث الأممي خلال مقابلة مع قناة الحدث، بإن غرق السفينة البريطانية "روبيمار" يشكل تصعيداً كبيراً وأنه يتابع بقلق شديد متعهدا بإرسال خمسة خبراء لدراسة الأثر البيئي لغرق السفينة.

وعن مسار المساعي الرامية لانهاء الازمة اليمنية اكد غروندبرغ إن "خريطة الطريق الأممية إلزامية للأطراف اليمنية للوصول إلى حل".



وتابع :"الوضع الراهن في الشرق الأوسط يعقد الوصول إلى حل للأزمة اليمنية"

مشيرًا إلى أن احتياجات اليمنيين على المستويات كافة لا تزال قائمة، وأن إيقاف القتال السبيل لتحديد مستقبل البلاد.

وحول زيارته الأخيرة الى ايران قال

: "زرت طهران مرارا وأكدت لهم على ضرورة دعم الجهود الأممية".