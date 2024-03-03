المبعوث الأممي الى اليمن يتحدث عن تطورات في الشرق الأوسط تعقد حل الأزمة اليمنية وأنه يتابع بقلق شديد حماس تتحدث عن هدنة في غزة خلال 24 ساعة استعدادات لإنشاء مجلس موحد للمحافظات الشرقية ممثل لأربع محافظات.. البركاني يرحب ويضع محددات ومحاذير ميليشيا الحوثي تضع شرطاً للإفراج عن طاقم السفينة غالكسي ليدر قيادي حوثي يفضح عنتريات عبد الملك الحوثي ويكشف عن سر اخفته جماعته لسنوات المجلس الوزاري الخليجي يؤكد دعمة الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني ويوجه دعوة للولايات المتحدة والحوثيين في اليمن اعلان حوثي جديد بشأن استهداف السفن البريطانية بالبحر الأحمر والاخيرة تصدر بياناً بشأن غرق السفينة روبيمار زيارة مفاجئة لنائب رئيس مجلس النواب إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالعاصمة عدن ما وراء إصرار قيادة الحوثيين على منع صرف رواتب الموظفين ومفاقمة الأوضاع المعيشية لسكان المناطق الخاضغة لسيطرة الميلشيا؟ بعد فرنسا وألمانيا... دولة اوروبية جديدة تدخل على خط المواجهة ضد الحوثيين بالبحر الأحمر
علق المبعوث الأممي الى اليمن هانس غروندبرغ، على حادثة غرق السفينة البريطانية"روبيمار"نتيجة استهدفها من قبل الحوثيين في البحر الأحمر.
واوضح المبعوث الأممي خلال مقابلة مع قناة الحدث، بإن غرق السفينة البريطانية "روبيمار" يشكل تصعيداً كبيراً وأنه يتابع بقلق شديد متعهدا بإرسال خمسة خبراء لدراسة الأثر البيئي لغرق السفينة.
وعن مسار المساعي الرامية لانهاء الازمة اليمنية اكد غروندبرغ إن "خريطة الطريق الأممية إلزامية للأطراف اليمنية للوصول إلى حل".
وتابع :"الوضع الراهن في الشرق الأوسط يعقد الوصول إلى حل للأزمة اليمنية"
مشيرًا إلى أن احتياجات اليمنيين على المستويات كافة لا تزال قائمة، وأن إيقاف القتال السبيل لتحديد مستقبل البلاد.
وحول زيارته الأخيرة الى ايران قال
: "زرت طهران مرارا وأكدت لهم على ضرورة دعم الجهود الأممية".