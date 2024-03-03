حماس تتحدث عن هدنة في غزة خلال 24 ساعة

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قالت حركة حماس، اليوم الأحد، إن الاتفاق على هدنة في غزة ممكن خلال “24 إلى 48 ساعة” حال وافق العدو الصهيوني على المطالب الفلسطينية.
وقال مصدر في حركة حماس لوكالة “فرانس برس”: “اليوم تنطلق جولة مفاوضات في القاهرة، وإذا تجاوبت إسرائيل يصبح الطريق ممهداً للاتفاق خلال 24 أو 48 ساعة القادمة”.
ووصلت صباح اليوم الأحد وفود من حركة حماس وقطر الولايات المتحدة إلى مصر.
كما أفاد مسؤول كبير لوكالة “رويترز” بأن وفداً من حماس وصل إلى القاهرة، الأحد، لإجراء محادثات وقف إطلاق النار في غزة.
وقال المسؤول إن الوفد يترأسه نائب رئيس حركة حماس في غزة، خليل الحية.
وكان مصدر مصري رفيع المستوى أكد أن بلاده تبذل جهوداً حثيثة للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة قبل شهر رمضان المبارك.