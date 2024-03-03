استعدادات لإنشاء مجلس موحد للمحافظات الشرقية ممثل لأربع محافظات.. البركاني يرحب ويضع محددات ومحاذير

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التقى رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني اليوم بوفد من اللجنة التحضيرية للمجلس الموحد للمحافظات الشرقية برئاسة الأستاذ عبدالهادي التميمي رئيس اللجنة .
واطلع الوفد رئيس مجلس النواب على فكرة المجلس الموحد وخطوات تشكيل لجنته التحضيرية لأبناء المحافظات الشرقية حضرموت والمهره وشبوة وسقطرى كإقليم في الدولة الاتحادية وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أحد أهم المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا للوصول الى اصطفاف وطني شامل لاستعادة الدولة وبنائها على أسس الشراكة والعدالة والحكم الرشيد لتكون الدولة الضامنة لكل اليمنيين جنوبا وشمالا وشرقا وغربا يتعايشون في ظلها شركاء في إدارة السلطة والثروة بمواطنة متساوية في الحقوق والواجبات.
ورحب رئيس مجلس النواب بهذه الخطوات مشيدا بدور أبناء المحافظات الشرقية وحبهم للنظام والقانون وتمسكهم بدولة المؤسسات ومبدا الشراكة والعدالة والتعايش موكدا ان اي عمل يجمع ولا يفرق ويرص الصفوف من اجل بناء اليمن المنشود هو بغية كل اليمنيين جميعا وسيكون محل تقدير واحترام لدى الجميع وسيجعل مهمة استعادة الدولة ومؤسساتها وبناء اليمن الجديد حقيقة واقعة بمشاركة الجميع ونضالهم من اجلة.
ضم الوفد الأعضاء في اللجنة التحضيرية والهيئة التأسيسية الدكتورة نهال العولقي و حسن بن طالب بن الشيخ وأبوبكرعبدالرحيم العولقي و صلاح باتيس