قيادي حوثي يفضح عنتريات عبد الملك الحوثي ويكشف عن سر اخفته جماعته لسنوات

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اعترفت مليشيات الحوثي الانقلابية رسمياً بتورط طهران وتنظيم حزب الله اللبناني في ادارة عمليتها العسكرية في البحر الأحمر وعلى كافة المستويات.
الاعتراف الحوثي جاء على لسان القيادي الحوثي عبدالملك العجري في تصريحات صحفية لـ منصة اثير التابعة للجزيرة .
واوضح القيادي الحوثي العجري بأن جماعته لديها "غرفة عمليات وتنسيق مشترك مع الإيرانيين وحزب الله على كل المستويات بما فيها العمليات العسكرية قبل وبعد أحداث 7 أكتوبر باعتبار ذلك محور مقاومة وجبهات إسناد للفلسطينيين" .
الاعتراف الحوثي الجديد ياتي عقب انكشاف دور طهران وجناح حزب الله اللبناني في ادارة العمليات العسكرية لمليشيات الحوثي بعد ان ظلت الاخيرة تنفي لسنوات وجود اي دور لطهران وقيادة الحرس الثوري الإيراني وعناصر حزب الله في ادارة وقيادة العمليات العسكرية الحوثية على كافة المستويات.
ومؤخراً كشف زعيم الجماعة الحوثية المدعو عبد الملك الحوثي عن امتلاك جماعته قدرات عسكرية متطورة يستهدف بها كل خصومه في البر والبحر.