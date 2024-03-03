آخر الاخبار

الإندبندنت البريطانية تؤكد ما نشره مأرب برس وتكشف عن توجه لندن لدعم الحكومة الشرعية لفتح جبهة جديدة ضد الحوثيين وهذا ما طلبه طارق صالح مليشيا الحوثي في اليمن تتعهد بمواصلة إغراق السفن البريطانية أسعار الجرام والجنيه الذهب في صنعاء وعدن اليوم الإمارات تجدد دعمها لأمن ووحدة اليمن رواية الجيش الأميركي حول غرق السفينة ''روبيمار'' وماذا كانت حمولتها الزنداني يشرح حقيقة الصراع الأمريكي اليمني في البحر الأحمر وغزة.. الأسباب والنتائج عدن.. لقاء في قصر معاشيق يشدد على رفع الجاهزية واليقظة إسرائيل تكشف خسائر كمين المبنى في خان يونس اتفاق غزة الذي طال انتظاره.. إليك أبرز نقاط الخلاف ؟ نونيز ينقذ ليفربول من فخ نوتنغهام بهدف قاتل

أسعار الجرام والجنيه الذهب في صنعاء وعدن اليوم

الأحد 03 مارس - آذار 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 221

أسعار الذهب في اليمن اليوم 

الأحد - 03/03/2024

الأسعار في صنعاء 

 جنيه الذهب

شراء = 240,000 ريال 

بيع = 244,000 ريال  

 جرام عيار 21

شراء = 30,000 ريال 

بيع = 32,000 ريال 

 أسعار الذهب في عدن

 جنيه الذهب

شراء = 768,000 ريال 

بيع = 780,000 ريال  

جرام عيار 21

شراء = 96,000 ريال 

بيع = 102,000 ريال 

  

  

إقراء أيضاً
بعد بيع رأس الحكمة للإمارات .. . إعلامي مصري يكشف عن مشروع سعودي على البحر الأح
السعودية تدعم بسخاء أسطولها الجوي بشراء مروحيات حديثة
 نهب قرابة ثلاثة طن من الذهب الخالص على أحد الدول العربية
مزاد عالمي لإدارة وتشغيل المطارات المصرية.. والامارات تستعد لاستثمارات مليارية
وفاة أشهر هوامير المال والنفوذ في العالم .. سليل عائلة روتشيلد
أكبر قوة دبلوماسية في العالم.. كيف أطاحت الصين بأميركا؟
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة اقتصاد

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول