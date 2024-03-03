أسعار الجرام والجنيه الذهب في صنعاء وعدن اليوم

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أسعار الذهب في اليمن اليوم
الأحد - 03/03/2024
الأسعار في صنعاء
جنيه الذهب
شراء = 240,000 ريال
بيع = 244,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 30,000 ريال
بيع = 32,000 ريال
أسعار الذهب في عدن
جنيه الذهب
شراء = 768,000 ريال
بيع = 780,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 96,000 ريال
بيع = 102,000 ريال