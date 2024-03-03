الإمارات تجدد دعمها لأمن ووحدة اليمن

الأحد 03 مارس - آذار 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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جدد السفير الإماراتي لدى اليمن وقوف بلاده إلى جانب امن واستقرار ووحدة اليمن، فيما اثنى رئيس الحكومة اليمنية على دعم دولة الإمارات للحكومة والشعب اليمني ووقوفها إلى جانب اليمن في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به.

واستقبل الدكتور احمد عوض بن مبارك، اليوم الاحد، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليمن محمد الزعابي.

جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها وتنسيق مواقف البلدين تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك. والجهود التي تبذلها الحكومة لمواجهة التحديات المختلفة، وفق وكالة سبأ.