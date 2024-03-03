عدن.. لقاء في قصر معاشيق يشدد على رفع الجاهزية واليقظة

الأحد 03 مارس - آذار 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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في لقاء عقد بقصر معاشيق عدن شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي ووزير الدفاع على اليقظة والجاهزية.

وناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرّمي، اليوم، بقصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، مع وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، خطط وبرامج وزارة الدفاع لتطوير المؤسسة العسكرية والارتقاء بها.

وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، على رفع اليقظة والجاهزية لمنتسبي وزارة الدفاع، في ضوء التحديات الأمنية والعسكرية التي تواجهها البلاد على مختلف الأصعدة.

واستعرض اللقاء، التطورات على الساحة الوطنية والإقليمية، في ظل التهديدات الحوثية المتصاعدة على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، واستعدادات القوات المُسلحة للمساهمة بشكل فاعل في حماية خطوط الملاحة البحرية.

و أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي، بدور وزارة الدفاع في إعادة ترتيب وبناء المؤسسة العسكرية ورفع قدرات الكادر العسكري.

وشدد على ضرورة أن يشمل العام التدريبي 2024، برامج متخصصة تعزز من مستوى الانضباط وترفع من كفاءة وقدرات القادة والأفراد على حدٍ سواء، وتنعكس إيجاباً على حالة الأمن والاستقرار.