إسرائيل تكشف خسائر كمين المبنى في خان يونس اتفاق غزة الذي طال انتظاره.. إليك أبرز نقاط الخلاف ؟ نونيز ينقذ ليفربول من فخ نوتنغهام بهدف قاتل ريال مدريد يشعل حرباً بين باريس ومبابي ترامب يفاجئ الخصوم و يكتسح الفوز بـ3 ولايات.. ويقترب من نيل ترشح الحزب الجمهوري روسيا تعلن عن هجوم ب 38 مسيرة أوكرانية فوق القرم.. تفاصيل جامعة الجند تختتم سلسلة احتفالات التخرج بدفعة جديدة من خريجي كليات الأسنان والصيدلة توكل كرمان توجه انتقادا لاذعا للأمم المتحدة وتطالب بإسقاط حق الفيتو من الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن مسير عسكري مشترك لقوات الأمن الخاصة وشرطة المنشآت بمحافظة مأرب تهاون دولي متعمد في الردع الجاد والحازم للحوثيين عقب تسببهم في كارثة بيئية خطيرة
حقق ليفربول فوزا في اللحظات الأخيرة على حساب مضيفه نوتنغهام فورست 1 - صفر، يوم السبت، ضمن منافسات 27 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
ورفع ليفربول رصيده إلى 63 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، والذي يحل ضيفا على مانشستر يونايتد، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد نوتنغهام فورست عند 24 نقطة في المركز السابع عشر.
وسجل داروين نونيز هدف المباراة الوحيد لليفربول في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
وضمن منافسات الجولة ذاتها، فاز نيوكاسل يونايتد على ضيفه وولفرهامبتون 3 - صفر، وقلب توتنهام تأخره بهدف أمام ضيفه كريستال بالاس، إلى فوز 3-1، وخطف تشيلسي تعادلا في الدقائق الأخيرة مع مضيفه برنتفورد 2-2، وفاز فولهام على برايتون 3 - صفر، ضمن منافسات الجولة ذاتها، وقلب وست هام تأخره أمام مضيفه إيفرتون إلى فوز 3-1.