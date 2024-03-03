نونيز ينقذ ليفربول من فخ نوتنغهام بهدف قاتل

الأحد 03 مارس - آذار 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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حقق ليفربول فوزا في اللحظات الأخيرة على حساب مضيفه نوتنغهام فورست 1 - صفر، يوم السبت، ضمن منافسات 27 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع ليفربول رصيده إلى 63 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، والذي يحل ضيفا على مانشستر يونايتد، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد نوتنغهام فورست عند 24 نقطة في المركز السابع عشر.

وسجل داروين نونيز هدف المباراة الوحيد لليفربول في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، فاز نيوكاسل يونايتد على ضيفه وولفرهامبتون 3 - صفر، وقلب توتنهام تأخره بهدف أمام ضيفه كريستال بالاس، إلى فوز 3-1، وخطف تشيلسي تعادلا في الدقائق الأخيرة مع مضيفه برنتفورد 2-2، وفاز فولهام على برايتون 3 - صفر، ضمن منافسات الجولة ذاتها، وقلب وست هام تأخره أمام مضيفه إيفرتون إلى فوز 3-1.