ريال مدريد يشعل حرباً بين باريس ومبابي

الأحد 03 مارس - آذار 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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ذكرت "آس" الإسبانية، يوم السبت، أن العلاقة بين باريس سان جيرمان ونجم الفريق كيليان مبابي تدهورت بسبب اقتراب قائد منتخب فرنسا من الانتقال إلى ريال مدريد مجانا في الصيف المقبل.

وقالت الصحيفة: قبل أن يعلن مبابي للنادي في منتصف فبراير عن قرار رحيله، كان المهاجم لا يمكن تعويضه للمدرب لويس إنريكي، وشارك في مباراتين غير مهمتين للفريق بكأس فرنسا، أمام فريقين من الدرجة السادسة والثالثة، لعب لمدة 90 دقيقة في المواجهتين، دون أن يهتم المدرب الإسباني بخطورة تعرضه للإصابة، وبعد تأكيد رحيله، تغير الوضع جذريا ولم يعد مبابي مهما للفريق.

واستبدل مبابي في آخر مباراتين لباريس سان جيرمان، وقال إنريكي بعد استبدال مبابي أمام موناكو بين الشوطين، يوم الجمعة، في قمة الدوري الفرنسي: أنا محترف، ولا توجد مشكلة معه، أحاول العثور على الخيار الأفضل للفريق، وعلينا أن نعتاد على اللعب بدونه عاجلا أم آجلا.

وكان تصريح إنريكي هو ذاته خلال الأسبوعين الماضيين، إذ ذكر بعد لقاء رين: يجب على النادي عاجلا أم آجلا أن يعتاد على اللعب بدون كيليان مبابي.

وكانت الأحداث التي وقعت، الجمعة، بعد استبداله أمام موناكو أكثر إثارة للجدل، وغادر مبابي نفق غرفة الملابس وقام بنوع من اللفة الشرفية حول مضمار ملعب فريقه السابق موناكو، ملتقطا صورة "سيلفي" مع أحد العاملين بالنادي قبل أن يجلس في المدرجات بجانب والدته فايزة العماري دون الذهاب إلى مقاعد بدلاء فريقه.

نجم ريال مدريد يفكر في المغرب رياضة عالمية نجم ريال مدريد يفكر في المغرب وبحسب صحيفة "ليكيب"، حدث جدال بين حاشية مبابي وإدارة باريس سان جيرمان بعد نهاية المباراة، بسبب استبداله في آخر مباراتين أمام رين وموناكو منذ أن علم إنريكي بقرار رحيله.

وبعد مباراة ذهاب دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا ضد ريال سوسييداد، والتي أعلن فيها مبابي للنادي بقراره النهائي، لم يلعب المهاجم 90 دقيقة في أي من المباريات الثلاث الأخيرة