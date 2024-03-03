جامعة الجند تختتم سلسلة احتفالات التخرج بدفعة جديدة من خريجي كليات الأسنان والصيدلة

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اختتمت جامعة الجند للعلوم والتكنولوجيا سلسلة احتفالات تخرج دفعة LEADERS ، اليوم، في احتفالية مميزة للدفعة الأولى في قسم طب الفم والأسنان وقسم الصيدلة، وذلك لليوم الخامس على التوالي، برعاية رئيس الجامعة الدكتور محي الدين القباطي.
وهنأ الدكتور عادل الأديمي، رئيس قسم طب الفم والأسنان، خريجي وخريجات الدفعة الأولى، التي تعد باكورة مخرجات الجامعة إلى سوق العمل في قسمي الصيدلة وطب الفم والأسنان، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم المهنية والعلمية.
وفي كلمة الخريجين، عبر الخريج محمد داوود اليوسفي عن بالغ سعادته وزملائه الخريجين والخريجات بهذه المناسبة، مثمناً جهود إدارة الجامعة خلال مرحلة البكالوريوس وصولاً إلى تنظيم احتفالات تخرج الدفعة.
وتخلل الحفل فقرات مميزة، بين أعمال فنية وكلمات وريبورتاج، وإهداء للقضية الفلسطينية، واوبريت وطني، شارك في تقديمه حوالى مائة خريج وخريجة في القسمين.
واختتم الحفل بتكريم أوائل الدفعة، بهدايا قيمة ودروع التفوق، إلى جانب تكريم جميع الخريجين والخريجات في الدفعة الأولى LEADERS.