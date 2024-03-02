مسير عسكري مشترك لقوات الأمن الخاصة وشرطة المنشآت بمحافظة مأرب تهاون دولي متعمد في الردع الجاد والحازم للحوثيين عقب تسببهم في كارثة بيئية خطيرة المستشار العسكري للمبعوث الأممي يصل محافظ تعز لمناقشة فتح الطرقات و إحلال السلام ماهي الأضرار البيئية التي ستلحق باليمن جراء إغراق الحوثيين لسفينة روبيمار؟ حضرموت تكرم نخبة من حفظة كتاب الله صحراء الموت (طريق مأرب - صنعاء) دراسة تناقش تأثير إغلاق الطرق الرئيسية في اليمن مصادر مطلعة بصنعاء تكشف لـ مأرب برس عن المخطط التصعيدي القادم للحوثيين بعد انتهاء حرب غزة وتوجه تحذيرا للحكومة الشرعية حريق ''مفتعل'' يلتهم أشجار دم الأخوين في سقطرى (صورة) شاهد الفيديو.. السعودية تكشف عن الهوية والشعار الرسمي لملف ترشحها لإستضافة كأس العالم 2034 مأرب برس ينشر آخر تحديث بأسعار بيع وشراء الدولار والسعودي مساء اليوم
حذرت مصادر حكومية مطلعة من ان التهاون في ردع ميلشيا الحوثي عقب تسببها بكارثة بيئة خطيرة باستهدافها للسفينة "روبيمار" التي كانت ترفع علم " بيليز" أثناء عبورها مضيق باب المندب الحيوي، عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر قبل أن تتعرض للاستهداف من الميلشيا سيشجع الحوثيين على شن هجمات مماثلة دون التوقف عند أي محاذير بيئية .
وأكدت المصادر لـ" مأرب برس" ان ثمة تهاون دولي في التعامل مع تهديدات الحوثيين لسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر وهو ما شجع الميلشيا على التمادي وتوسيع نطاق عملياتها العسكرية لتشمل بحر العرب وخليج عدن مشيرة الى أن التداعيات التي ترتبت عن غرق السفينة "روبيمار" التي كانت تحمل على متنها شحنة كبيرة من مادة الامونيا والزيوت والمواد الخطرة وهو ما تسبب في تسرب نفطي بطول 18 ميلاً في البحر الأحمر يجب أن لا يمر وان يكون هناك تعامل حازم وصارم من قبل الولايات المتحدة والتحالف العسكري المتعدد الجنسيات لمنع تكرار الكارثة .