حضرموت تكرم نخبة من حفظة كتاب الله

السبت 02 مارس - آذار 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

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إحتفى مركز الإيمان النموذجي لتعليم القرآن الكريم بمسجد قيدان التابع للجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم بوادي حضرموت بتكريم 77 من أهل القرآن بالمركز منهم 16 حافظاً لكتاب الله ومجازاً بالسند المتصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومجازاٌ بالقراءات العشر ..

وفي الحفل الذي جاء برعاية مؤسسة كلوكل إحسان الماليزية أشاد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس / هشام السعيدي بالتنظيم المبهر للحفل مهنئاً الحفاظ لأكمالهم حفظ كتاب الله الذي يمثل وساما لوالديهم ومجتمعهم .

منوها ان ارتقاء وعلو المجتمعات يأتي من خلال التمسك والتحلي بأخلاق القرآن .

الأمين العام للجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم بوادي حضرموت الشيخ الدكتور / بنيامين علي بخضر عبر عن إعتزاز وسعادة الجمعية بتخريج دفعة جديدة من حفاظ هذا المركز المبارك مؤكداً استمرار دعم واهتمام الجمعية بتأهيل وتطوير الحفاظ عبر مراكز الإقراء والإجازة بالسند وفتح دبلومات معلم القرآن ضمن خطة الجمعية الإستراتيجية القادمة والتي قد تم الشروع فيها .

بدوره لفت مدير مركز الإيمان الاستاذ/ أمجد الحداد أن ثمار المركز نتاج جهود معلمين ضحوا بأوقاتهم في سبيل تخريج أكثر من 70 حافظاً من هذا المركز المبارك على مدى كل السنين الماضية ..

من جانبه أشار ضيف الحفل الشيخ الدكتور / أحمد محمد ناشر في كلمته بمكانة حفاظ وأهل القرآن في ثباتهم وقدرتهم في تخطي مخططات الغرب الهدامة رابطاَ صمود وثبات أهل غزة وفلسطين بتمسكهم بكتاب الله وحفظه والعمل به ...

تخلل الحفل الذي حضره عضو المجلس المحلي بالمحافظة المهندس محمد حسان و الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية سيئون الأستاذ حسين سالم بامخرمة والمدير التنفيذي لمؤسسة العون الأستاذ / عبداللاه بن عثمان والعديد من الشخصيات , لفتة عن قصة الحافظ الشيخ / محمد عبدالرحمن باسلامة مجازاَ بالسند المتصل لرسول الله ومجازاً بالقراءات العشر ومشاركاَ في العديد من المسابقات الدولية والمحلية ,وكذا العديد من الفقرات الانشادية والإبداعية ..