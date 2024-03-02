حريق ''مفتعل'' يلتهم أشجار دم الأخوين في سقطرى (صورة) شاهد الفيديو.. السعودية تكشف عن الهوية والشعار الرسمي لملف ترشحها لإستضافة كأس العالم 2034 مأرب برس ينشر آخر تحديث بأسعار بيع وشراء الدولار والسعودي مساء اليوم رئيس الحكومة اليمنية يحذر من كارثة بيئية كبرى ويناشد المجتمع الدولي التحرك بشكل عملي وعاجل عاجل: الإعلان عن غرق السفينة ''روبيمار'' وخلية الأزمة تقول أن كارثة بيئية ستحدث في المياة اليمنية (صور) ما الطرقات الرئيسية التي أعلنت الشرعية فتحها في تعز بدءاً من اليوم وتنتظر من جماعة الحوثي التجاوب؟ تأجل عرضه مرتين.. الشركة المنتجة لمسلسل ''ماء الذهب'' تكشف متى وأين سيتم عرضه؟ الكشف عن تفاصيل مذهلة في عملية إسقاط مسيرة إسرائيلية جديدة بصاروخ مضاد للطائرات القسام تعلن عن مقتل 7 محتجزين إسرائيليين و أحدهم صديق مقرب من نتنياهو مقتل قيادي إيراني بارز و2 آخرين بغارة في دولة عربية
قال سكان محليون في محافظة سقطرى اليمنية اليوم السبت، أن غابات فيها أشجار دم الاخوين النادرة تعرضت لحريق مفتعل، بمحمية فرمهن في دكسم.
وتداول ناشطون مقطع فيديو لمجموعة من اشجار دم الاخوين وهي محروقة، مرمية على الأرض.
وتسيطر قوات الانتقالي المدعوم إماراتياً على ارخبيل سقطرى، ولم يعرف اسباب الحريق ومن يقف خلفه.
ناشطون ومواطنون ومختصون في البيئة ناشدوا عبر مأرب برس، المنظمات الدولية والجهات المعنية، بالعمل على المحافظة على هذه الاشجار النادرة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
وشجرة دم الأخوين من أهم واندر النباتات في جزيرة سقطرى، التي صنفتها المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم التابعة للأمم المتحدة " اليونسكو " ضمن لجنة التراث العالم، ووصفتها صحيفة النيويورك تايمز الامريكية كأجمل جزيرة في العالم.