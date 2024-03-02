حريق ''مفتعل'' يلتهم أشجار دم الأخوين في سقطرى (صورة)

السبت 02 مارس - آذار 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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قال سكان محليون في محافظة سقطرى اليمنية اليوم السبت، أن غابات فيها أشجار دم الاخوين النادرة تعرضت لحريق مفتعل، بمحمية فرمهن في دكسم.

وتداول ناشطون مقطع فيديو لمجموعة من اشجار دم الاخوين وهي محروقة، مرمية على الأرض.

وتسيطر قوات الانتقالي المدعوم إماراتياً على ارخبيل سقطرى، ولم يعرف اسباب الحريق ومن يقف خلفه.

ناشطون ومواطنون ومختصون في البيئة ناشدوا عبر مأرب برس، المنظمات الدولية والجهات المعنية، بالعمل على المحافظة على هذه الاشجار النادرة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وشجرة دم الأخوين من أهم واندر النباتات في جزيرة سقطرى، التي صنفتها المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم التابعة للأمم المتحدة " اليونسكو " ضمن لجنة التراث العالم، ووصفتها صحيفة النيويورك تايمز الامريكية كأجمل جزيرة في العالم.