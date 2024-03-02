شاهد الفيديو.. السعودية تكشف عن الهوية والشعار الرسمي لملف ترشحها لإستضافة كأس العالم 2034

السبت 02 مارس - آذار 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الجمعة، الأول من مارس، عن إطلاق الهوية الرسمية الخاصة بملف ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034، وذلك تحت شعار "#معاً_ننمو".

كما تمّ الكشف عن الهوية البصرية والشعار اللفظي والفيديو الخاص بملف الترشح.

وحسبما ذكر الموقع الرسمي لملف ترشح السعودية لاستضافة مونديال 2034، فإن الملف يشمل ثلاث ركائز رئيسية، هي: "معًا لتنمية القدرات البشرية"، "معًا لتنمية كرة القدم"، "معًا لتنمية جسور التواصل"، فيما يجسّد شعار "معًا ننمو" مسيرة التحول والنمو الكبير لدى الكرة السعودية، والأثر الإيجابي الشامل على المجتمع الكروي الدولي.

ويجسّد شعار #معا_ننمو مسيرة التحول والنمو الكبير لدى الكرة السعودية، والأثر الإيجابي الشامل على المجتمع الكروي الدولي .

ويأتي هذا الإطلاق بعد إعلان المملكة العربية السعودية في أكتوبر من العام الماضي نية الترشح لاستضافة البطولة، وعقب إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم إرسال خطاب الترشح الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).