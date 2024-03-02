حريق ''مفتعل'' يلتهم أشجار دم الأخوين في سقطرى (صورة) شاهد الفيديو.. السعودية تكشف عن الهوية والشعار الرسمي لملف ترشحها لإستضافة كأس العالم 2034 مأرب برس ينشر آخر تحديث بأسعار بيع وشراء الدولار والسعودي مساء اليوم رئيس الحكومة اليمنية يحذر من كارثة بيئية كبرى ويناشد المجتمع الدولي التحرك بشكل عملي وعاجل عاجل: الإعلان عن غرق السفينة ''روبيمار'' وخلية الأزمة تقول أن كارثة بيئية ستحدث في المياة اليمنية (صور) ما الطرقات الرئيسية التي أعلنت الشرعية فتحها في تعز بدءاً من اليوم وتنتظر من جماعة الحوثي التجاوب؟ تأجل عرضه مرتين.. الشركة المنتجة لمسلسل ''ماء الذهب'' تكشف متى وأين سيتم عرضه؟ الكشف عن تفاصيل مذهلة في عملية إسقاط مسيرة إسرائيلية جديدة بصاروخ مضاد للطائرات القسام تعلن عن مقتل 7 محتجزين إسرائيليين و أحدهم صديق مقرب من نتنياهو مقتل قيادي إيراني بارز و2 آخرين بغارة في دولة عربية
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الجمعة، الأول من مارس، عن إطلاق الهوية الرسمية الخاصة بملف ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034، وذلك تحت شعار "#معاً_ننمو".
كما تمّ الكشف عن الهوية البصرية والشعار اللفظي والفيديو الخاص بملف الترشح.
وحسبما ذكر الموقع الرسمي لملف ترشح السعودية لاستضافة مونديال 2034، فإن الملف يشمل ثلاث ركائز رئيسية، هي: "معًا لتنمية القدرات البشرية"، "معًا لتنمية كرة القدم"، "معًا لتنمية جسور التواصل"، فيما يجسّد شعار "معًا ننمو" مسيرة التحول والنمو الكبير لدى الكرة السعودية، والأثر الإيجابي الشامل على المجتمع الكروي الدولي.
ويجسّد شعار #معا_ننمو مسيرة التحول والنمو الكبير لدى الكرة السعودية، والأثر الإيجابي الشامل على المجتمع الكروي الدولي .
ويأتي هذا الإطلاق بعد إعلان المملكة العربية السعودية في أكتوبر من العام الماضي نية الترشح لاستضافة البطولة، وعقب إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم إرسال خطاب الترشح الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).