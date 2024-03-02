ما الطرقات الرئيسية التي أعلنت الشرعية فتحها في تعز بدءاً من اليوم وتنتظر من جماعة الحوثي التجاوب؟

السبت 02 مارس - آذار 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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اعلنت اللجنة الحكومية لفتح الطرقات بمحافظة ‎تعز فتح طريقين رئيسيين أحدهما باتجاه (الحوبان _ خط صنعاء) والآخر باتجاه (البرح _ خط الحديدة) بدءاً من الساعة العاشرة صباح اليوم السبت .

وقالت اللجنة الحكومية، انها جاهزة لفتح الطريقين الرئيسيين وهما: "طريق حوض الأشرف مرورا بعقبة منيف وصولا إلى خط صنعاء"، والاخرى "طريق المطار القديم مرورا بحذران وصولا إلى البرح وخط الحديدة".

ودعت اللجنة الحكومية في بيان اطلع عليه محرر مأرب برس- جماعة الحوثي إلى التجاوب من جانبها وفتح الطرق المشار اليها ،للتخفيف من معاناة المواطنين مع قرب حلول شهر رمضان.

يذكر ان هذه الطرقات وغيرها مغلقة منذ الانقلاب الحوثي وحربه على اليمنيين قبل نحو تسع سنوات من الآن.