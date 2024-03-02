تأجل عرضه مرتين.. الشركة المنتجة لمسلسل ''ماء الذهب'' تكشف متى وأين سيتم عرضه؟

السبت 02 مارس - آذار 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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أعلنت شركة دوت نوشن للإنتاج الفني والإعلاني عرض مسلسلها المنتظر "ماء الذهب" على منصة "تلفز" الجديدة وقناتها على اليوتيوب خلال أيام شهر رمضان المقبل ١٤٤٥ه‍..

ويترقب المشاهد اليمني بحماس كبير عرض المسلسل الذي تم إنتاجه ونشر الفيديو الترويجي له قبل عامين، قبل أن تقرر الشركة تأجيل عرضه بعد تراجع القناة المتفق معها، بسبب عدم قدرتها على دفع تكاليف العمل.

وقالت الشركة المنتجة وطاقم عمل المسلسل انهم حصروا على رفع مستوى الإنتاج ليتفوق على إنتاجها السابق "مسلسل سد الغريب" والذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال عرضه.

مسلسل مختلف ونجوم بارزين

ويقدم مسلسل "ماء الذهب" وجبة فنية مختلفة وجديدة للجمهور من خلال عرض عمل درامي غامض ومشوق حرص المخرج "هاشم حمود هاشم" على تقديمه في قالب مختلف وشجاع يليق بجمهور متعطش وواعي.

ويشارك في بطولة المسلسل النجوم نبيل حزام، يحيى إبراهيم، عبدالله يحيى إبراهيم، محمود خليل، أمل إسماعيل، عبير عبدالكريم، هديل ابو اصيل والنجوم الصاعدة محمد أبلان وسارة المغربي.

وذكرت الشركة المنتجة انها حرصت على تقديم قوالب تصويرية مشوقة للمسلسل في أكثر من ١٠٠ موقع، تم بناء بعضها من الصفر في عدة مناطق في مدن إب، يريم، وصنعاء.

ثلاثة كتاب وموسيقى تصويرية خاصة

وضاعفت دون نوشن جهودها في مختلف الجوانب حيث شارك في كتابة المسلسل ثلاثة كتاب وهم الكاتبة المعروفة يسرى عباس وكذلك الروائي الكبير وجدي الأهدل والكاتب الشاب محمد الأخشر.

كما شارك الموسيقار اليمني المعروف محمد القحوم في تأليف الموسيقى التصويرية للمسلسل ونفذتها اوركسترا بودابيست، وقام الفنان هاني الشيباني بغناء شارة المسلسل التي كتبها الشاعر عجلان ثابت.

هذا وستعلن الشركة المنتجة في وقت لاحق توقيت عرض المسلسل على منصة ''تلفز'' وقناة الشركة على يوتيوب.

الجدير بالذكر أن شركة دوت نوشن المحدودة للإنتاج الفني والإعلاني تأسست في نوفمبر من العام 2011م، وحققت منذ لحظة انشائها العديد من النجاحات وأنتجت الكثير من الأعمال الفنية، الدراميه، الوثائقية والابداعية.