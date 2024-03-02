الكشف عن تفاصيل مذهلة في عملية إسقاط مسيرة إسرائيلية جديدة بصاروخ مضاد للطائرات

السبت 02 مارس - آذار 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 232

أعلنت «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة «الجهاد»، اليوم (السبت)، إسقاط مسيرة إسرائيلية بصاروخ مضاد للطائرات في شمال غزة.

وقالت «سرايا القدس»، في منشور أوردته «وكالة الصحافة الفلسطينية» (صفا) على منصة «إكس» اليوم «أسقطنا بالاشتراك مع (كتائب المجاهدين) طائرة صهيونية من دون طيار من نوع (هيرمس 900) بصاروخ (سام 7) المضاد للطائرات في سماء بيت لاهيا شمال قطاع غزة».

وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حربا واسعة النطاق على قطاع غزة عقب تنفيذ حركة «حماس» هجوما غير مسبوق على البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، وقتل عدد من الإسرائيليين وأسر آخرون.

ولأول مرة منذ عام 2014، ينفذ الجيش الإسرائيلي مناورة برية في مختلف مناطق القطاع، وسط اشتداد المعارك بين عناصره والمقاتلين الفلسطينيين