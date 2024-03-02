الكشف عن تفاصيل مذهلة في عملية إسقاط مسيرة إسرائيلية جديدة بصاروخ مضاد للطائرات القسام تعلن عن مقتل 7 محتجزين إسرائيليين و أحدهم صديق مقرب من نتنياهو مقتل قيادي إيراني بارز و2 آخرين بغارة في دولة عربية السعودية تطلق حملة استضافة كأس العالم 2034 رسميا معجزة بعد 9 أيام.. إنقاذ أسرة فلسطينية في غزة من تحت الأنقاض وأجسامهم هياكل عظمية المجلس العربي يطالب الشعوب العربية التحرك لفرض إنهاء حصار غزة ويستنكر الصمت على مجازرها البنتاغون الأميركي: لم تتأثر أي سفن عسكرية بهجمات الحوثيين شاب يمني يقود الجاليات اليمنية والعربية في ولاية ميتشجن لإسقاط الرئيس بايدن في الانتخابات ومقاطعة التصويت لصالح الأخير مصادر دبلوماسية تكشف لمأرب برس عن تغير وشيك في موقف دولة عظمي من الخيارات المطروحة لتسوية الأزمة اليمنية وتحديدا الخيارات العسكرية من يقود إيران.... ما هو مجلس خبراء القيادة وما صلاحياته؟ تعرف على المشهد الانتخابي الإيراني
أعلنت «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة «الجهاد»، اليوم (السبت)، إسقاط مسيرة إسرائيلية بصاروخ مضاد للطائرات في شمال غزة.
وقالت «سرايا القدس»، في منشور أوردته «وكالة الصحافة الفلسطينية» (صفا) على منصة «إكس» اليوم «أسقطنا بالاشتراك مع (كتائب المجاهدين) طائرة صهيونية من دون طيار من نوع (هيرمس 900) بصاروخ (سام 7) المضاد للطائرات في سماء بيت لاهيا شمال قطاع غزة».
وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حربا واسعة النطاق على قطاع غزة عقب تنفيذ حركة «حماس» هجوما غير مسبوق على البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، وقتل عدد من الإسرائيليين وأسر آخرون.
ولأول مرة منذ عام 2014، ينفذ الجيش الإسرائيلي مناورة برية في مختلف مناطق القطاع، وسط اشتداد المعارك بين عناصره والمقاتلين الفلسطينيين