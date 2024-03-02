السعودية تطلق حملة استضافة كأس العالم 2034 رسميا

السبت 02 مارس - آذار 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، امس الجمعة، عن إطلاق حملته لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2034، لأول مرة في التاريخ.

وكشفت السعودية في أكتوبر 2023، نية الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، ويعكس ملف الترشح التزام المملكة بتنظيم نسخة استثنائية من البطولة توفر تجارب غير مسبوقة للاعبين والمشجعين القادمين من حول العالم. جاء الوقت لنشارك طموحنا مع العالم..

وأطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الجمعة، الهوية الرسمية الخاصة بملف ترشح المملكة لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2034، حيث تم الكشف عن الهوية البصرية، والشعار اللفظي والفيديو الخاص بملف الترشح