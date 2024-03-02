القسام تعلن عن مقتل 7 محتجزين إسرائيليين و أحدهم صديق مقرب من نتنياهو مقتل قيادي إيراني بارز و2 آخرين بغارة في دولة عربية السعودية تطلق حملة استضافة كأس العالم 2034 رسميا معجزة بعد 9 أيام.. إنقاذ أسرة فلسطينية في غزة من تحت الأنقاض وأجسامهم هياكل عظمية المجلس العربي يطالب الشعوب العربية التحرك لفرض إنهاء حصار غزة ويستنكر الصمت على مجازرها البنتاغون الأميركي: لم تتأثر أي سفن عسكرية بهجمات الحوثيين شاب يمني يقود الجاليات اليمنية والعربية في ولاية ميتشجن لإسقاط الرئيس بايدن في الانتخابات ومقاطعة التصويت لصالح الأخير مصادر دبلوماسية تكشف لمأرب برس عن تغير وشيك في موقف دولة عظمي من الخيارات المطروحة لتسوية الأزمة اليمنية وتحديدا الخيارات العسكرية من يقود إيران.... ما هو مجلس خبراء القيادة وما صلاحياته؟ تعرف على المشهد الانتخابي الإيراني شاهد الصور.. حشود غير مسبوقة في تعز ''المحاصرة'' نصرة لغزة وتوجيه رسائل مباشرة للحوثيين
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، امس الجمعة، عن إطلاق حملته لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2034، لأول مرة في التاريخ.
وكشفت السعودية في أكتوبر 2023، نية الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، ويعكس ملف الترشح التزام المملكة بتنظيم نسخة استثنائية من البطولة توفر تجارب غير مسبوقة للاعبين والمشجعين القادمين من حول العالم. جاء الوقت لنشارك طموحنا مع العالم..
وأطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الجمعة، الهوية الرسمية الخاصة بملف ترشح المملكة لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2034، حيث تم الكشف عن الهوية البصرية، والشعار اللفظي والفيديو الخاص بملف الترشح