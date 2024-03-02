القسام تعلن عن مقتل 7 محتجزين إسرائيليين و أحدهم صديق مقرب من نتنياهو مقتل قيادي إيراني بارز و2 آخرين بغارة في دولة عربية السعودية تطلق حملة استضافة كأس العالم 2034 رسميا معجزة بعد 9 أيام.. إنقاذ أسرة فلسطينية في غزة من تحت الأنقاض وأجسامهم هياكل عظمية المجلس العربي يطالب الشعوب العربية التحرك لفرض إنهاء حصار غزة ويستنكر الصمت على مجازرها البنتاغون الأميركي: لم تتأثر أي سفن عسكرية بهجمات الحوثيين شاب يمني يقود الجاليات اليمنية والعربية في ولاية ميتشجن لإسقاط الرئيس بايدن في الانتخابات ومقاطعة التصويت لصالح الأخير مصادر دبلوماسية تكشف لمأرب برس عن تغير وشيك في موقف دولة عظمي من الخيارات المطروحة لتسوية الأزمة اليمنية وتحديدا الخيارات العسكرية من يقود إيران.... ما هو مجلس خبراء القيادة وما صلاحياته؟ تعرف على المشهد الانتخابي الإيراني شاهد الصور.. حشود غير مسبوقة في تعز ''المحاصرة'' نصرة لغزة وتوجيه رسائل مباشرة للحوثيين
في ما وُصف بـ"المعجزة"، تمكنت أسرة فلسطينية مكونة من 5 أفراد من الخروج على قيد الحياة من تحت أنقاض منزلهم بحي الزيتون شرقي مدينة غزة، الذي دمرته الطائرات الإسرائيلية قبل 9 أيام.
ونشر الدفاع المدني الفلسطيني مقطع فيديو لعملية الإنقاذ، معلقا عليه بالقول: "بعد 9 أيام تحت الأنقاض ورغم قلة الامكانيات وبمعدات يدوية بدائية تمكنت طواقم الدفاع المدني من إنقاذ الطفل "أحمد نعيم" وأربعة من أفراد عائلته أحياء في ظروف صعبة وقد أصبحت أجسادهم هياكل عظمية، من تحت أنقاض منزلهم الذي استهدفته طائرات الاحتلال بالصواريخ وهوما أدى الى ارتقاء 30 شهيدا حينها في حي الزيتون وسط مدينة غزة".
وأثار مقطع الفيديو غضبا وحزنا كبيرين في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم قائلا: "اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين"، وأضاف آخر: "حسبنا الله ونعم الوكيل"، وكتب أحدهم معلقا: "الله يعينهم ويساعدهم اهل غزة وحسبي الله علي اليهود".