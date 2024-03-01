المجلس العربي يطالب الشعوب العربية التحرك لفرض إنهاء حصار غزة ويستنكر الصمت على مجازرها

الجمعة 01 مارس - آذار 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

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عبر المجلس العربي عن صدمته لهول الحادث الاجرامي الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق اهالي قطاع غزة، ، وقال بين المجلس مستغربا " أكثر من 100 شهيد وقرابة الألف مصاب في مجزرة مروعة جديدة ارتكبها يوم امس الخميس جيش الاحتلال الاسرائيلي تجاه مواطنين عزل كانوا بانتظار معونات غذائية شمالي قطاع غزة.

واضاف البيان الذي وصل موقع مارب برس نسخة منه “مجزرة الطحين” فصل دموي جديد من فصول التطهير العرقي الذي يمارسه الجيش الغاصب ضد الشعب الفلسطيني الصامد المتمسك بأرضه وحقه في الحياة، من نساء وأطفال وشيوخ، في ظل تواطئ دولي وهوان عربي غير مسبوق.

واعتبر المجلس العربي أن الصمت على هذه المجازر المقصودة لارهاب المدنيين المنتهكة للقانون الدولي هو مشاركة في جرائم وحشية ضد الإنسانية تستوجب الإدانة والمساءلة.

وكما حمّل المجلس المسؤولية كاملة على تجويع مئات آلاف الأطفال والنساء الفلسطينيين أساسا الى الحكومة المصرية التي تحاصر غزة حصارا مطبقا وتمنع عنها الإمدادات والأدوية، في الوقت الذي تهبّ فيه لإغاثة الاسرائيليين ومدّهم بالإمدادات الغذائية والصناعية وغيرها بالتنسيق مع الإمارات والسعودية والبحرين والأردن التي بدأت منذ أسابيع في تسيير جسر برّي يفك العزلة عن دولة الاحتلال.

وأضاف البيان "أما آن للشعوب العربية أن تتحرك لفرض إنهاء حصار غزة الظالم، وانهاء مشاركة الأنظمة العربية المباشرة وغير المباشرة في مخططات التدمير والتهجير لأهالينا في غزة ، أما آن للضمير الإنساني أن يستفيق ويهب لانقاذ الشعب الفلسطيني من جرائم الإبادة الجماعية غير المسبوقة في تاريخ البشرية.