شاب يمني يقود الجاليات اليمنية والعربية في ولاية ميتشجن لإسقاط الرئيس بايدن في الانتخابات ومقاطعة التصويت لصالح الأخير

الجمعة 01 مارس - آذار 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- رصد خاص

عدد القراءات 376

تتصدر الجالية اليمنية في ولاية "ميتشجن" الامريكية واجهة التصعيد الشعبي بالولاية التي تعد من الولايات " الديمقراطية " لمناهضة الحملة الانتخابية للرئيس " جو بايدن " تحت شعار " غير ملتزمين يابايدن" احتجاجا على مشاركة الأخير في دعم قوات الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة التي يتعرض سكان قطاع غزة.

وبرز ممثل الكونجرس الأمريكي في ولاية " ميتشجن" اليمني الأصل "إبراهيم عياش" كاحد اكثر الشخصيات تاثيرا في مناهضة حملة الرئيس الأمريكي " بايدن" في الولاية حيث يقود "عياش" مئات الآلاف من أبناء الجالية اليمنية والجاليات الفلسطينية والعربية في ميتشجن لمقاطعة التصويت للمرشح الديمقراطي الرئيس جو بايدن، وذلك من خلال وضع علامة "غير ملتزم" في بطاقات الاقتراع للانتخابات التمهيدية، احتجاجا على سياسة بايدن تجاه الحرب في غزة.

ورغم فوز بايدن في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديموقراطي في ولاية ميتشيغان، الثلاثاء 27 من شباط/ فبراير 2024، الا أن التصويت الاحتجاجي للديموقراطيين الغاضبين من دعم بايدن لإسرائيل في حربها على حركة حماس في قطاع غزة فاق توقعات المنظمين.

وحظيت الانتخابات التمهيدية للحزبين بمتابعة وثيقة بحثا عن أي مؤشرات على مدى احتمالية التأرجح من عدمه، وأظهرت النتائج المبكرة أن عددا لا يستهان به من الناخبين "غير ملتزمين" اقترب من 40 ألفا بعد فرز 31% فقط من أصوت الديموقراطيين، وفقا لبيانات شركة إديسون ريسيرش.

وفيما يبدو نجحت دعوات حملة "أنصت إلى ميتشيغان" التي حفزت الناخبين على وضع علامة "غير ملتزم"، وقالت الحملة في بيان "لقد خرجت حركتنا منتصرة الليلة وتجاوزت توقعاتنا بشكل كبير. عشرات الآلاف من الديمقراطيين في ميتشيغان، الذين صوت الكثير منهم لصالح بايدن في عام 2020، غير ملتزمين بإعادة انتخابه بسبب الحرب في غزة".

وتعهد منظمو الحملة بنقل ما وصفوه بأجندتهم المناهضة للحرب إلى المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في شيكاغو في آب/ أغسطس المقبل، قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/ نوفمبر.

وقرر الناخبون الجمهوريون في ميتشيغان اختيار دونالد ترامب ليفوز على آخر منافسيه في الانتخابات التمهيدية نيكي هايلي، بفارق كبير.