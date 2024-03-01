شاهد الصور.. حشود غير مسبوقة في تعز ''المحاصرة'' نصرة لغزة وتوجيه رسائل مباشرة للحوثيين

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احتشد عشرات الآلاف من ابناء مدينة تعز المحاصرة اليوم الجمعة وسط شارع التحرير قلب المدينة ،في جمعة لنصرة غزة.
وندد المشاركون بحرب الإبادة والتنكيل بأبناء القطاع المحاصر من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.
ووصلت مأرب برس صورا تظهرا حجم الحشود الكبيرة التي ادت صلاة الجمعة وسط مدينة تعز التي تعيش تحت الحصار الحوثي منذ تسع سنوات.
ورفع المتظاهرون اعلام فلسطين واليمن ولافتات خاطبت الحوثيين الذي يحاصرون تعز وفي نفس الوقت يدعون نصرة غزة! مثل: ''من يحاصر تعز لن ينصر غزة ياحوثي''.
وترفض جماعة الحوثي حتى اليوم فتح الطرقات ورفع الحصار عن مدينة تعز رغم المبادرات التي تأتي من طرق الحكومة وسلطات المحافظة الشرعية بهدف تخفيف المعاناة عن المواطنين وتسهيل حركة تنقلهم وسفرهم.