السعودية تمنع الجيش الأمريكي إستخدام أراضيها لقصف اليمن

الجمعة 01 مارس - آذار 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قال موقع اخباري أميركي، أنّ إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تسعى للحصول على مزيد من الدعم من دول الخليج، في محاولة لوقف “الهجمات الحوثية” على الشحن التجاري.

وأورد موقع المونيتور الامريكي، في مقالٍ، الأربعاء، أنّ السعودية منعت الجيش الأميركي من شن ضربات على اليمن باستخدام قواعده في الأراضي السعودية، تاركةً حاملة طائرات تابعة للبحرية الأميركية، لتحمّل مسؤولية الحملة في البحر الأحمر.

وسبق أن قال نائب قائد القيادة المركزية الأميركية، الأدميرال براد كوبر، إنّ القتال ضد اليمن في البحر الأحمر هو أكبر معركة تخوضها البحرية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية.

وأوضح كوبر أن البحرية الأميركية أرسلت نحو 7 آلاف بحار إلى البحر الأحمر، وأطلقت نحو 100 صاروخ أرض – جو ضد صواريخ الحوثيين وطائراتهم المسيّرة.