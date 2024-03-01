كيان العدو الصهيوني ينفجر غضباً.. السنوار يبعث برسالة الى كبار قادة حماس :لا تقلقوا لدينا الإسرائيليون حيث نريدهم زعيم وكلاء طهران فرع اليمن يستبدل صرف الرواتب بمفاجآت وأعمال غير متوقعة تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع السفراء العرب في روسيا الجيش الوطني يبدا بشق طريق جديد ويحدد مسارا موحدا للخط الصحراوي لتأمين المسافرين بعد رفض الحوثيين فتح الطرقات عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح يكشف تفاصيل مفاوضات السلام التي أجرتها المملكة العربية السعودية مع مليشيا الحوثي راتب الحوثي يفجر عاصفة من ردود الأفعال الساخطة والساخرة بصنعاء إنعقاد الاجتماع الاستراتيجي الأول لشبكة العرب لمكافحة الإفلات من العقاب المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية يفتح نقاشاته الدولية وجمهورية الصين الشعبية أول المحطات .. تفاصيل اللقاء أكاديميون بمأرب : المقاومة الشعبية الخيار المتبقي لليمنيين لاستعادة دولتهم وعلى الشعب استعادة زمام المبادرة في الدفاع عن خياراته وثوابته المبعوث الأممي لليمن يتعهد بمواصلة العمل للعودة الى مسار العملية السلمية والسفير فقيرة يجدد تمسك الشرعية بالمرجعيات الأساسية
قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” Wall Street Journal، إن زعيم حركة حماس في غزة، يحيي السنوار بعث رسالة لقادة الحركة في قطر.
وأفادت صحيفة “WSJ” بأن السنوار بعث رسالة لقادة حماس يُراهن فيها على زيادة الضغط على إسرائيل بسبب ارتفاع القتلى المدنيين.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، نقلاً عن التقرير أن زعيم حركة حماس يحيى السنوار بعث رسالة إلى كبار مسؤولي الحركة في قطر، مفادها أن ارتفاع عدد الضحايا سيزيد من الضغط العالمي على اسرائيل لوقف الحرب.
وجاء في رسالة يحيي السنوار أيضاً: “لا تقلقوا، لدينا الإسرائيليون حيث نريدهم”، مضيفاً أن “كتائب القسام بقيادة محمد السنوار قد غيّر من تكتيكاته اليومية، وبدأ لعب لعبة مختلفة على الأرض منذ وقف إطلاق النار الذي نفذ لفترة قصيرة”.
وأضاف: “مقاتلي كتائب القسام بخير، وهم جاهزون للهجوم في رفح”.
وبحسب الصحيفة: “يحاول الجناح العسكري لحركة حماس تجنب تبادل إطلاق النار لفترات طويلة، ويختارون بدلاً من ذلك نصب كمائن صغيرة الحجم – باستخدام أدوات مثل آر بي جي وأصوات الرهائن المسجلة في محاولة لإيقاع جنود الجيش الإسرائيلي في الفخاخ”.