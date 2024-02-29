زعيم وكلاء طهران فرع اليمن يستبدل صرف الرواتب بمفاجآت وأعمال غير متوقعة

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لايزال زعيم جماعة الحوثي الانقلابية في اليمن، عبد الملك الحوثي، يمضي في بيع الوهم لأتباعه واستعطاف البسطاء منهم بترويجه لبطولات وهمية يقوم بها جناحه العسكري ضد العدو الصهيوني للهروب من كابوس الوضع الانساني الكارثي في مناطق سيطرته.
اليوم الخميس خرج زعيم المليشيات عبر خطاب متلفز بثته قناة المسيرة الحوثية تابعه محرر مأرب برس بتهديدات جديدة ضد العدو الصهيوني قال بانها ستحدث “مفاجآت عسكرية وأعمال غير متوقعة” في عمليات جماعته في البحر الأحمر.
الحوثي في خطابه الأخير تجاهل الحديث عن الأوضاع المعيشية الصعبة والكارثية للموظفين والمواطنين في مناطق سيطرته نتيجة مصادرته لرواتبهم حيث كان المتوقع بان يظهر ليزف لهم اي نبأ يتعلق بمستحقاتهم المالية كونهم على ابوب ايام شهر رمضان المبارك مستغلاً تطورات الأوضاع في غزة للترويج لبطولات دخانية تعفيه وجماعته عن كل الالتزامات تجاه الموظفين والمواطنين في مناطق سيطرته.
فقد أدت هجمات الحوثي إلى تهديد سلامة الملاحة في هذا الممر البحري الهام دولياً فيما لم تشكل تلك الهجمات اي خطر على العدو الصهيوني .