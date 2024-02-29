تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع السفراء العرب في روسيا

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استعرض رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، في العاصمة موسكو، مع السفراء العرب المعتمدين لدى الإتحاد الروسي تطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة ونتائج زيارته الرسمية التي أجراها لروسيا تلبية لدعوة من الحكومة الروسية.
ووضع رئيس الوزراء وزير الخارجية السفراء العرب في صورة المستجدات في اليمن على ضوء الجمود في العملية السياسية نتيجة للممارسات الحوثية وتهديدها لأمن البحر الأحمر.. موضحا أن زيارته لروسيا تأتي أولا لمزيد من التنسيق السياسي مع الأصدقاء الروس بشأن العملية السياسية في اليمن وثانيا لفتح مجالات جديدة للتعاون بين البلدين الصديقين، اللذين تربطهما علاقات صداقة تاريخية.
وأكد بن مبارك وقوف الحكومة اليمنية مع قضية فلسطين العادلة.. مجددا التنديد بهمجية الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
كما دعا إلى بذل كافة الجهود الممكنة لوقف حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال على المدنيين الأبرياء في القطاع.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية تنسيق العمل العربي المشترك في بلدان الاعتماد، وبذل مزيد من الجهود للدفاع عن القضايا العربية العادلة.
من جانبهم أكد السفراء العرب دعمهم للجهود الدبلوماسية التي تبذلها الحكومة اليمنية لدى الدول الصديقة والمحافل الدولية وتبادل الرؤى حول فرص احلال السلام في اليمن.. مؤكدين دعمهم للجهود الدبلوماسية الرامية للدفع قدما بالعملية السياسية واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن والحفاظ على وحدته وسيادته وسلامة أراضيه.
حضر اللقاء، سفير اليمن في موسكو أحمد سالم الوحيشي، ومستشار وزير الخارجية السفير جمال عوض ناصر ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان.